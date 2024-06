Euro 2024 : l’Espagne s’offre le premier choc de la compétition face à la Croatie (3-0)

Ce samedi, l’Espagne et la Croatie s’affrontaient pour le premier grand choc de l’Euro 2024. Au Stade Olympique de Berlin, la Roja a surclassé les Croates (3-0), troisième de la dernière Coupe du monde au Qatar. En revanche, le capitaine Alvaro Morata est sorti sur blessure.

Il faudra compter sur l’Espagne lors de l’Euro 2024. Face à la Croatie, vice-champion du monde 2018 et troisième de la dernière Coupe du monde au Qatar, la Roja a réussi son entrée en lice dans la compétition (3-0). Les hommes de Luis de la Fuente ont largement dominé des Croates, dépassés dans le jeu et en manque de créativité.

REPORT: First-half goals gave Spain victory over Croatia in Group B #EURO2024 | #ESPCRO — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 15, 2024

Fabian Ruiz, dans les bons coups

Cette rencontre était attendue et elle a tourné en faveur des Espagnols. Sur la pelouse du Stade Olympique de Berlin ce samedi, le premier choc de l’Euro 2024 n’a pas été aussi disputé qu’on l’attendait. Mais la rencontre aura montré que l’Espagne est un candidat sérieux pour cette édition en Allemagne.

Si le match a mis du temps à se débloquer, avec une première demi-heure sans réelle occasion, la Roja a fini par trouver la solution grâce à son capitaine Alvaro Morata. Souvent décrié, l’attaquant de l’Atlético Madrid a fait taire les critiques en lançant parfaitement sa nation dans la compétition sur un superbe service du Parisien Fabian Ruiz (28e).

Passeur décisif, le milieu du Paris Saint-Germain a été dans tous les bons coups durant la première période et s’est transformé en buteur quelques minutes plus tard. L’Espagnol s’est joué de la défense Croate, avec de superbes crochets dans la surface, pour venir crucifier le portier croate (32e).

Lamine Yamal, trop rapide

Libérée après ces deux buts, la Roja a pu jouer tout son football. Et c’est Dani Carvajal qui est venu mettre fin aux espoirs de la Croatie. Sur un centre côté droit, le récent vainqueur de la Ligue des champions et buteur en finale face à Dortmund est trouvé par la jeune pépite barcelonaise Lamine Yamal, plus jeune joueur à disputer une rencontre de l’Euro à l’âge de 16 ans et 11 mois.

16 - À 16 ans et 338 jours, l'Espagnol Lamine Yamal va devenir le plus jeune joueur de l'histoire de l'EURO. Pépite. #EURO2024 #ESPCRO pic.twitter.com/YkqOugltQ4 — OptaJean (@OptaJean) June 15, 2024

La rencontre était donc pliée après seulement 45 minutes. Totalement dépassée par le pressing espagnol, la Croatie n’a pas été en mesure d’inquiéter Unai Simon, le portier de la Roja. Face à l’Albanie, pour son prochain match, les Croates devront montrer un autre visage s’ils veulent obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale de l’Euro.

De son côté, l'Espagne devrait s'inquiéter de la sortie de son capitaine Alvaro Morata, remplacé en seconde période après s'être blessé. La Roja aura besoin de son buteur pour sa prochaine rencontre face à l'Italie.