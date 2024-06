Euro 2024 : RN, Mbappé, Kanté… Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Marcus Thuram

Ce samedi, Marcus Thuram s’est présenté en conférence de presse. Devant les journalistes, l’attaquant des Bleus n’a pas hésité à s'exprimer sur la politique française et sur son capitaine, qu’il a pris le temps de chambrer.

Un Marcus Thuram très à l’aise devant les journalistes. Ce samedi, c’était au tour de l’attaquant de l’Inter Milan de se présenter en conférence de presse. Et on peut dire que le fils de Lilian, champion du monde 1998 et personnalité publique très engagée contre le racisme, n’a pas retenu ses mots.

Depuis la dissolution de l’Assemblée nationale et la mise en place des élections législatives (30 juin et 7 juillet), les joueurs de l’équipe de France se font timides sur les questions politiques. Si certains comme Olivier Giroud ou Ousmane Dembélé ont invité les Français à aller voter, Marcus Thuram est le premier à s’opposer au Rassemblement national.

Opposé au RN

«Je pense que la situation est triste, très grave, a déclaré le joueur de l'Inter Milan en conférence de presse, à deux jours de l'entrée en lice des Français à l'Euro 2024 contre l'Autriche. J'ai appris ça (la victoire du RN aux Européennes, ndlr) après le match contre le Canada (dimanche, ndlr), on était un peu tous choqués dans le vestiaire. Il faut dire à tout le monde d'aller voter, se battre au quotidien pour que le RN ne passe pas.»

L’attaquant des Bleus appelle les Français à «se battre pour que le RN ne passe pas». «J'espère que tout le monde partage mon avis, ce n'est pas assez de dire qu'il faut aller voter, il faut expliquer comment on en est arrivés là», a-t-il ainsi expliqué.

Kylian Mbappé moqué

Mais la conférence de presse ne s’est pas totalement attardée sur la politique française. Une scène amusante est venue animer ce rendez-vous devant les médias. Un journaliste a appelé l’attaquant milanais Kylian par erreur. «Kylian ? Vous m’avez appelé Kylian», s’est d’abord demandé l’intéressé, qui n’a pas manqué de s’amuser de la scène. «Je suis plus beau quand même. Je ne ressemble pas à une tortue Ninja», a chambré Marcus Thuram.

"Je suis plus beau" Marcus Thuram déclenche un fou rire en conférence de presse !#beINEURO2024 #beINSPORTS #interview pic.twitter.com/0OcDilDR4Y — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 15, 2024

Malgré cette blague, le champion d’Italie a tout de même tenu des propos élogieux sur son capitaine. «Vous connaissez Kylian, il aime bien tout commenter. Il commentait ma carrière dès le plus jeune âge. Il m’avait annoncé une fin en numéro 9. Il avait raison, cela prouve sa connaissance sur le football», a-t-il reconnu. Mais le buteur milanais a aussi avoué son admiration pour le capitaine des Bleus : «Depuis la finale de la Coupe du monde 2022, j’ai dit que j’arrêtais de douter sur Kylian, c’est le meilleur joueur du monde».

Kanté impressionne

Mais il n’y a pas que Kylian Mbappé qui impressionne Marcus Thuram. Le champion d’Italie a pu constater de ses propres yeux le phénomène N’Golo Kanté, apprécié de tous. «J'ai l'impression qu'ils sont venus à trois à Clairefontaine, je n'ai jamais vu ça. Dès qu'on l'a dans notre équipe on sait qu'on a gagné mais plus sérieusement N'Golo est incroyable et je pense qu'en une semaine il nous a rappelé pourquoi il était l'un des meilleurs milieu de terrain au monde et je pense qu'on est très contents de l'avoir avec nous», a reconnu Marcus Thuram.

Marcus Thuram ENCENSE N'Golo Kanté : "J’ai l’impression qu’ils sont venus à 3 à Clairefontaine, on ne peut plus jouer !"#beINEURO2024 #beINSPORTS #interview pic.twitter.com/0Kuf4mvyrs — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 15, 2024

Une conférence de presse bien complète pour l’attaquant des Bleus. Et lundi soir, il devrait être aligné avec Kylian Mbappé en attaque face à l’Autriche. Un match où il devra présenter une copie toute aussi parfaite.