JO 2024 : 25 sportifs russes et bélarusses autorisés à participer sous bannière neutre

Le Comité international olympique a donné l’autorisation à 14 athlètes russes et 11 athlètes biélorusses de participer aux Jeux olympiques de Paris sous bannière neutre. Cette première liste publiée ce samedi est limitée à quatre disciples et sera complétée.

Le Comité international olympique (CIO) a tranché. 14 athlètes russes et 11 athlètes biélorusses vont être autorisés à participer aux Jeux olympiques de Paris sous bannière neutre. Initialement bannis à cause de la Guerre en Ukraine, ces athlètes pourront finalement participer aux JO, en lutte pour 16 d’entre eux.

Le CIO a également validé la présence de deux athlètes en haltérophilie, trois en gymnastique et quatre en cyclisme sur route. Parmi ces derniers, le russe Alexandr Vlasov, vainqueur du tour de Romandie en 2022 et quatrième du Giro en 2021 sera présent, a précisé l'AFP.

Vyacheslav Ekimov, président de la fédération russe de cyclisme s’est réjoui de cette décision : «Nos cyclistes ont passé le test», a-t-il dit avant de continuer «Vlasov participera aux JO, et avec grand plaisir».

Pour être autorisés à participer aux JO, les «athlètes individuels neutres» ont dû passer des qualifications sportives, mais surtout un double contrôle de leur absence de soutien actif à la guerre en Ukraine et de lien avec l’armée de leur pays. Ce double contrôle a été effectué par les fédérations internationales puis par le CIO.

Pour rappel, l’instance olympique avait dans un premier temps banni tous les athlètes des deux pays après le début de la guerre en Ukraine en février 2022, avant d’organiser un retour progressif des athlètes sous bannière neutre. Ce retour exclut toutes les épreuves par équipes et se fait sous conditions très strictes.

Le CIO a expliqué en mars dernier que 36 athlètes russes et 22 athlètes biélorusses pourraient participer aux JO de Paris, «selon le scénario le plus probable», et respectivement 55 et 28 «au maximum».

