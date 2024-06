Autriche-France, Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son entrée en lice à l’Euro 2024, l’équipe de France affronte l’Autriche, ce lundi (21h), sur la pelouse de Düsseldorf.

Les Bleus se lancent à l’assaut de l’Euro 2024. Présentée parmi les favoris à la victoire finale, l’équipe de France fait son entrée dans la compétition, ce lundi, contre l’Autriche à Düsseldorf. Des débuts en douceur pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, même si cette équipe autrichienne n’est pas à prendre à la légère. Dirigée par Ralf Rangnick, ancien entraîneur du RB Leipzig et de Manchester United, elle n’a pas perdu qu’un seul de ses 16 derniers matchs (12 victoires, 3 nuls). C’était contre la Belgique en octobre dernier (2-3). Elle n'a également encaissé que trois buts lors de ses sept dernières rencontres.

C’est dire si les Tricolores, qui restent sur un triste match nul contre le Canada en match de préparation (0-0), devront aborder cette rencontre avec le plus grand des sérieux pour entrer du bon pied dans le tournoi avant d’affronter les Pays-Bas (21 juin) et la Pologne (25 juin). Et ils pourront compter sur Didier Deschamps pour leur rappeler l’importance du premier rendez-vous dans ce genre de compétition. D'autant que depuis son arrivée sur le banc de l’équipe de France à l’été 2012, les Bleus ont toujours remporté leur premier match dans une grande compétition avec cinq victoires en autant de rencontres.

Une très bonne habitude à perpétuer pour les vice-champions du monde en titre, désireux de se racheter après leur élimination dès les 8es de finale lors de la précédente édition et d’offrir à la France son 3e sacre continentale le 14 juillet prochain. Une date qui pourrait ainsi devenir encore un peu plus symbolique.

Le programme TV

Autriche-France

Euro 2024 - 1ère journée du groupe D

Lundi 16 juin

A suivre en direct à partir de 21h sur TF1 et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)