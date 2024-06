Euro 2024 : l'Angleterre s'impose sans briller contre la Serbie (1-0) pour son entrée en lice

L'Angleterre s'est imposée face à la Serbie sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but de Jude Bellingham. Les Anglais affronteront le Danemark, jeudi, pour leur deuxième match.

La victoire. Et c’est tout. L'Angleterre, vice-championne en titre, a lancé son Euro 2024 par une petite victoire (1-0) contre la Serbie grâce à un but inscrit par sa star de 20 ans, ce dimanche à Gelsenkirchen. À la différence de l’Allemagne et l’Espagne, la sélection anglaise n’a pas roulé sur son adversaire pour envoyer un message aux autres favoris.

A Gelsenkirchen, Gareth Southgate a pu titulariser son équipe-type, et évidemment Jude Bellingham, buteur éclair (13e, 1-0), deux semaines après son titre en Ligue des champions. Le phénomène du Real Madrid, positionné en meneur offensif, a régalé les nombreux supporters anglais avec des retours défensifs précieux et des transmissions offensives propres.

S’ils n’ont pas marqué d’autres buts dans la rencontre, les Anglais n'en ont pas pris. Une bonne nouvelle puisqu'elle en avait encaissé au moins un dans cinq de ses sept rencontres précédentes. A confirmer prochainement.

En tout cas, au niveau comptable, tout est parfait. Avec cette victoire, les Britanniques prennent la tête du groupe C avec trois points et un peu plus tôt, Slovènes et Danois avaient fait match nul (1-1). Une nouvelle victoire de l’Angleterre dans quatre jours face au Danemark, à Francfort, lui offrirait un boulevard vers les huitièmes de finale avant le troisième match.