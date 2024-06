«Je suis contre les extrêmes, ceux qui divisent» : le message fort de Kylian Mbappé sur les élections législatives

À la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro 2024 contre l'Autriche, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, s'est exprimé sur les prochaines élections législatives.

Sa parole était attendue. Au lendemain de la prise de position de Marcus Thuram sur les prochaines élections législatives, Kylian Mbappé s’est également exprimé sur le sujet en conférence de presse à la veille du premier match de l'équipe de France à l'Euro 2024 contre l’Autriche.

L'attaquant des Bleus a été clair à la question sur le vote qu’il ferait aux prochaines élections législatives. «Kylian Mbappé est contre les extrêmes, les entités qui divisent», a-t-il lancé à Düsseldörf. Le désormais attaquant du Real Madrid a ensuite apporté son soutien à son coéquipier de l’Inter Milan, qui appelé «à se battre pour que le RN ne passe pas».

«J'espère que ma voix va porter un maximum. On a besoin de s'identifier à des valeurs de tolérance, de respect, de mixité. Chaque voix compte. J'espère qu'on va faire le bon choix et qu'on sera fier de porter encore ce maillot le 7 (juillet). Je partage les mêmes valeurs que Marcus. Je suis avec lui. Pour moi, il n'est pas allé trop loin. On est dans un pays où il y a la liberté d'expression. Il a donné son avis et je me range avec lui. Bien sûr que le match de demain est très important mais il y a une situation qui est plus importante encore. Cela ne nous a pas empêché de bien préparer le match. Bien sûr que c'est une situation différente, mais on est des grands joueurs et on doit s'adapter», a ajouté l'ancien joueur du PSG.

Kylian Mbappé : « Je suis contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. » pic.twitter.com/DN3sxtDuP0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 16, 2024

«On est dans un moment crucial dans l'histoire du pays. Il faut savoir faire la part des choses et voir les priorités, a également lancé Kylian Mbappé. On est des citoyens avant tout, on ne doit pas être déconnecté du monde. On est dans une situation inédite. J'ai envie de m'adresser à tout le peuple français et à la jeune génération en particulier. J’appelle tous les jeunes à aller voter et à prendre conscience de l’importance de la situation. J’espère que ma voix va porter un maximum. Je fais confiance à tous les Français car chaque voix compte. On voit que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a la possibilité de tout changer.»

Les Tricolores, qui affronteront l'Autriche ce lundi, puis les Pays-Bas (21 juin) et la Pologne (25 juin), pourraient être amenés à voter pendant la compétition s'ils se qualifient pour les 8es de finale (du 29 juin au 2 juillet) ainsi que pour les demi-finales (9 et 10 juillet), alors que le 1er tour des élections législatives est programmé le 30 juin et le second tour le 7 juillet.