UFC : le message de Conor McGregor après l’annulation de son combat

Forfait pour ce qui devait être son retour après trois ans d'absence à l'UFC, le 29 juin prochain, Conor McGregor s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

Un nouveau report qui interroge. Alors qu’il devait affronter l'Américain Michael Chandler pour son retour après trois ans d'absence à l’UFC 303, Conor McGregor est finalement forfait en raison d'une blessure.

«Très difficile d’être écarté de mon retour prévu. J’ai subi une blessure avant la conférence de presse qui a nécessité plus de temps de guérison que prévu, a posté l’Irlandais sur les réseaux sociaux. La décision de reporter le combat n’a pas été prise à la légère, mais en consultation avec mes médecins, l’UFC et mon équipe. Mes fans et mon adversaire méritent que je sois au meilleur de ma forme pour ce combat, et nous y arriverons ! Merci pour vos messages de soutien, je garde le moral et je suis confiant, je reviendrai.»

Âgé de 35 ans, The Notorious n'a pas combattu dans l'octogone depuis sa deuxième défaite consécutive infligée par l'Américain Dustin Poirier en juillet 2021. A l’UFC, il compte 10 victoires pour quatre revers, dont trois sur ses quatre dernières apparitions.

«Conor McGregor est blessé et forfait pour l'UFC 303» a indiqué Dana White dans une vidéo postée sur son compte X, sans donner de précisions quant à une éventuelle reprogramation de l'affrontement.