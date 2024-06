Euro 2024 : la Belgique battue par la Slovaquie (1-0), première sensation de la compétition

La Belgique s'est inclinée à la surprise générale contre la Slovaquie (1-0), pour son entrée en lice dans l'Euro 2024, ce lundi 17 juin.

On tient la première sensation de cet Euro. La Slovaquie a créé la première grosse surprise de l'Euro en battant la Belgique 1-0 dans le groupe E lundi à Francfort. Les «Faucons slovaques» ont marqué d'entrée grâce à Ivan Schranz (7e).

Les hommes du sélectionneur italo-allemand Domenico Tedesco sont apparus amorphes, sans inspiration, à l'image leur maître à jouer Kevin De Bruyne, éteint.Le gardien belge, suppléant de Thibaut Courtois, le portier du Real Madrid absent du tournoi, a même évité le 0-2 peu avant la pause sur une nouvelle tentative de Schranz.

Avant la pause, Romelu Lukaku a eu, à trois reprises, une balle de but sans en profiter. L’attaquant de la Roma n’a pas été heureux dans ce match. Peu après l’heure de jeu, son but a été annulé pour une position de hors-jeu. Même scénario à deux minutes du terme quand un nouveau but de Lukaku était à nouveau annulé par la VAR pour une faute de main.

La Belgique, éliminé en phase de groupes lors de la Coupe du monde 2022, aura tout intérêt à remporter son prochain match samedi face à la Roumanie, large vainqueur de l'Ukraine lundi après-midi 3-0, quand la Slovaquie affrontera l'Ukraine.