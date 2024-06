Euro 2024 : l’émouvante image des Ukrainiens portant le drapeau de leur pays autour du cou avant le match contre la Roumanie

Au moment d’entrer sur la pelouse pour leur premier match à l’Euro 2024, ce lundi, contre la Roumanie, les joueurs ukrainiens sont apparus avec un drapeau de leur pays noué autour du cou.

L’une des images qui restera de cet Euro 2024. Pour leur premier match dans la compétition, ce lundi, contre la Roumanie, les joueurs de l’équipe d’Ukraine ont décidé de pénétrer sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich avec, chacun, un drapeau de leur pays noué autour des épaules, qu’ils ont conservé au moment de chanter leur hymne national. Un moment très émouvant.

Les Ukrainiens n’ont plus joué à domicile depuis trois ans en raison du conflit opposant leur pays à la Russie. Mais ils étaient parvenus à se qualifier pour le Championnat d’Europe des nations après les barrages contre l’Islande en mars dernier.

Symboliquement, avant ce match entre l'Ukraine et la Roumanie, Andriy Shevchenko, légende ukrainienne, avait apporté à Munich un bout du stade de Kharkiv, bombardé par les forces armées russes. Ce stade avait été construit pour l’Euro 2012 et détruit par les bombes russes dix ans plus tard.