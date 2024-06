Rugby : Antoine Dupont à la une du prochain numéro de Têtu (photo)

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont, qui participera aux JO 2024 de Paris avec l’équipe de France de rugby à 7, sera à la une du prochain numéro de Têtu en kiosque à partir de ce mercredi.

Il s’engage contre l’homophobie. A un peu plus d’un mois des JO 2024 de Paris (26 juillet-11 août), où il sera une des principales têtes d’affiches françaises avec l’équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont sera à la une du prochain numéro de Têtu, en kiosque à partir de ce mercredi, pour son édition de l’été. «La star du Stade Toulousain et du XV de France, qui dispute cette année les JO de Paris en rugby à 7, est le cover boy de notre numéro événement de l’été !», a posté le magazine engagé pour la cause gay et LGBTQIA +, dimanche soir, sur compte X.

Antoine Dupont s’engage avec têtu· contre l’homophobie





La star du Stade Toulousain et du XV de France, qui dispute cette année les JO de Paris en rugby à 7, est le cover boy de notre numéro événement de l’été !





Sortie chez vos marchands de journaux le mercredi 19 juin pic.twitter.com/yV731CESfR — têtu· (@TETUmag) June 16, 2024

«Plus de tabou ni honte», déclare à la une de ce numéro Antoine Dupont, qui va aborder l’homophobie dans le monde du rugby. Un sujet qui reste toujours tabou dans le monde du ballon ovale comme dans plusieurs sports de haut niveau de manière générale.

Avant lui, Olivier Giroud mais Antoine Griezmann avaient déjà fait la une du trimestriel évoquant l’homophobie dans le football. «C’est vrai que les stades ne sont pas des endroits très accueillants pour les homosexuels. Il y a parfois des chants homophobes... À notre époque, c’est inacceptable», avait notamment confié le joueur de l'Atlético Madrid.

«Je me suis souvent fait traiter de ‘pédé’ depuis les tribunes, ou de ‘sale blonde’, quand j’avais les cheveux blonds et longs», avait-il également ajouté, tout en regrettant n’avoir jamais été sensibilisé sur le sujet, «ni en centre de formation ni en club».