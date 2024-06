Equipe de France : blessure de Kylian Mbappé, élections législatives, primes… Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Philippe Diallo

Au lendemain de la victoire de l’équipe de France contre l’Autriche à l’Euro 2024 (1-0), le président de la FFF Philippe Diallo s’est exprimé notamment sur la blessure de Kylian Mbappé ainsi que la prise de parole de certains joueurs sur les futures élections législatives.

La blessure de Kylian Mbappé

«Il a eu cette blessure au nez, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Il n’y a pas d’opération à court terme. Concernant son retour sur les terrains, il est prématuré, aujourd’hui, de donner un calendrier. Nous allons attendre les dernières infos du médecin ce matin. (…) Il n’y a pas d’intervention chirurgicale prévue à court terme, nous attendons les évolutions dans la journée pour voir les conditions de participation de Kylian durant le reste de la compétition.»

La prise de prise de parole sur les élections législatives

«J’ai toujours dit que je garantissais aux joueurs la liberté d’expression. Ce sont des jeunes hommes qui ont un regard sur la société. Il ne m’appartient pas de les brider sur leur souhait de s'exprimer sur un certain nombre de sujet qui concerne leur génération. Moi-même, j’ai dit que c’est très bien d’appeler à aller voter, c’est un devoir civique. Certains sont allés plus loin. Je respecte cette position. Je suis président de Fédération, pas chef de parti. Je n’ai pas de consignes de vote à donner aux Français. L'institution ne peut pas avoir la même liberté de parole que ses joueurs.»

Une future action collective des Bleus

«J’essaie d’établir un dialogue régulier avec les joueurs, pour une compréhension sur les initiatives de chacun. Je suis au courant de cette possible initiative des joueurs. À ce stade, je n’en ai pas le contenu. Et je ne suis pas en mesure de répondre sous quelle forme et selon quel calendrier.»

Les primes

«Cela n’a presque pas été un sujet. Les dotations versées par l’UEFA pour cet Euro sont à l’euro près les mêmes que celles de la précédente édition. Comme il n’y a pas d’évolution, nous avons reconduit les dispositions qui avaient été prévues sur le précédent Euro. Quand bien même le tournoi est beaucoup plus lucratif pour les organisateurs, la Fédération n’en tirera pas un profit particulier.»

Les nombreux refus pour les JO

«Je veux d’abord remercier les clubs français qui ont dit oui. On a une équipe avec des joueurs de qualité. On a essuyé un certain nombre de refus, mais on s’y attendait. Force aussi de constater que des clubs ont joué le jeu en France et à l’étranger. On continue car le dépôt de la liste finale est le 3 juillet. On continue de convaincre pour avoir la meilleure équipe possible.»