Euro 2024 : l’équipe de France qualifiée pour les 8es de finale contre les Pays-Bas si…

Après sa victoire dans la douleur contre l’Autriche (1-0), l’équipe de France peut décrocher sa qualification pour les 8es de finale de l’Euro 2024 dès vendredi (21h) contre les Pays-Bas.

Les Bleus ont déjà fait une partie du chemin. Avec sa victoire, acquise dans la douleur, contre l’Autriche lors son entrée en lice à l’Euro 2024 (1-0), l’équipe de France s’est déjà entrouvert les portes des 8e de finale. Et elle pourrait valider son billet pour la suite de la compétition dès ce vendredi (21h) contre les Pays-Bas sur la pelouse du stade de Leipzig.

Kylian Mbappé forfait contre les Néerlandais

Les hommes de Didier Deschamps se seraient assurés de poursuivre l’aventure outre-Rhin en cas de nouveau succès face aux Néerlandais et de match nul, un peu plus tôt dans la journée, entre la Pologne et l’Autriche.

Les Tricolores compteraient alors six points et seraient assurés de terminer à l’une des à l’une des deux premières places du groupe D. En effet, ils ne pourraient plus être dépassés par les Polonais et les Autrichiens qui n’auraient qu’un seul point avant la dernière journée de la phase de groupes.

En cas de match nul, les Bleus seraient également en ballotage très favorable pour décrocher leur qualification car les quatre meilleurs 3es de groupe seront qualifiés pour les 8es de finale. Enfin, s’ils venaient à s’incliner contre les coéquipiers de Memphis Depay, tout devrait se jouer, mardi prochain (25 juin), lors de la dernière rencontre face à la Pologne. Reste à savoir si ce sera avec ou sans Kylian Mbappé d’ores et déjà forfait contre les Pays-Bas.

L'équipe de France qualifiée si…

- L'équipe de France bat les Pays-Bas et la Pologne et l'Autriche font match nul.