Euro 2024 : les excuses du défenseur autrichien Kevin Danso après la fracture du nez de Kylian Mbappé

Le défenseur autrichien Kevin Danso, qui était au duel avec Kylian Mbappé lorsque ce dernier s’est blessé au nez, a présenté ses excuses.

Un choc involontaire. Ce mardi, quelques heures après avoir blessé Kylian Mbappé au nez avec son épaule gauche, sur un contact à la suite d'un coup franc lors de la victoire de l’équipe de France face à l'Autriche à l'Euro 2024 (1-0), Kevin Danso s’est exprimé sur X (ex-Twitter) pour présenter ses excuses.

Es war ein großer Kampf, leider mit unglücklichem Ausgang für uns. Trotzdem bin ich sehr stolz auf unsere Mannschaft, unsere Fans und auf mein EM Debüt. Danke euch allen für euren unglaublichen Support in diesem Stadion in Düsseldorf, was immer noch ein besonderer Ort für mich… pic.twitter.com/Tgau52lq1n

