Euro 2024 : les Portugais Cristiano Ronaldo et Pepe dans l’histoire de la compétition

En étant titulaire ce mardi face à la République tchèque pour leur entrée en lice dans l’Euro 2024, Cristiano Ronaldo et Pepe ont battu chacun un record de longévité. Le Portugal pourra s’appuyer sur l’expérience de ses joueurs.

Personne ne fait mieux. Ce mardi 18 juin, à Leipzig, le Portugal fait son entrée en lice dans l’Euro 2024 face à la République tchèque. Une rencontre particulière pour Cristiano Ronaldo et Pepe. En étant alignés sur le terrain par Roberto Martinez pour débuter le match face aux Tchèques, les deux Portugais ont chacun battu un record de longévité.

Six éditions, un record

Ce n’est pas un scoop, Cristiano Ronaldo est toujours au top à presque 40 ans. Et, malgré son départ pour l’Arabie saoudite, le quintuple Ballon d’Or impressionne encore. Auteur de 44 buts en 45 matchs avec Al-Nassr, le Portugais est au même niveau que Kylian Mbappé et Harry Kane, meilleurs buteurs du Top 5 européen cette saison. CR7 est aussi le deuxième meilleur buteur de la phase de qualification pour l’Euro 2024 avec 10 réalisations. Mais ce n’est pas avec son nombre de buts qu’il bat un record ce mardi.

En débutant la rencontre face à la République tchèque, Cristiano Ronaldo est tout simplement devenu le premier joueur à avoir disputé 6 éditions à l’Euro (2004, 2008, 2012, 2016, 2021, 2024). «Je suis heureux de jouer un sixième Euro et je veux en profiter du mieux possible, en jouant bien, en donnant tout ce que j'ai et en faisant en sorte que l'équipe puisse gagner», a déclaré le quintuple Ballon d'Or, vainqueur de l'Euro 2016 en France.

Mais le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (141) pourrait battre un second record lors de la rencontre face à la République tchèque. S'il marque face aux Tchèques, ou lors d'un des autres matches du Portugal, «CR7» deviendra le buteur le plus âgé de l'histoire du Championnat d'Europe.

Pepe, toujours plus

De son côté, Pepe bat lui aussi un record de longévité. Impressionnant malgré son âge, 41 ans et 113 jours, le défenseur portugais est devenu ce mardi le joueur le plus âgé à participer à un match de l’Euro. Le précédent record était détenu par le gardien de but hongrois Gabor Kiraly, qui avait 40 ans et 86 jours quand il a joué face à la Belgique lors de l'Euro 2016.

En revanche, il ne faudra pas prendre à la légère le Portugal, malgré un effectif âgé. La Seleçao, championne en 2016 après sa victoire en finale contre la France, voudra réitérer l’exploit. Avec un effectif bien plus solide, le Portugal pourrait entrevoir la victoire finale.