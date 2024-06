Euro 2024 : pourquoi un arbitre argentin va-t-il diriger des matchs pendant la compétition ?

L’arbitre argentin Facundo Tello a été retenu pour arbitrer des matchs de l’Euro 2024, dont la rencontre, ce mardi (18h), entre la Turquie et la Géorgie à Dortmund.

L’Euro n’est pas uniquement réservé aux arbitres européens. En plus des 18 officiels sélectionnés pour la compétition en Allemagne, avec leurs équipes d’arbitres assistants, l’Argentin Facundo Tello a également été retenu pour officier durant le tournoi. Et accompagné de ses deux assistants Gabriel Chade et Ezequiel Brailovsky, il sera d’ailleurs au sifflet, ce mardi (18h), pour la rencontre du groupe F entre la Turquie et la Géorgie à Dortmund.

Déjà un Argentin lors la précédente édition

Comme lors de la précédente édition, sa présence outre-Rhin s’inscrit dans le cadre «de la coopération entre l’UEFA et la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL)», a indiqué l’instance européenne. A l’Euro 2021, c’était un autre Argentin en la personne de Fernando Rapallini qui avait pris part à la compétition. Il avait notamment arbitré le match de poules entre l’Ukraine et la Macédoine du nord (2-1), puis celui entre la Croatie et l’Ecosse (3-1).

Il avait ensuite été désigné pour diriger le 8e de finale entre la France et la Suisse. Un bien mauvais souvenir pour les Bleus qui avaient été éliminés à l’issue de la séance de tirs au but avec l’échec de Kylian Mbappé (3-3, 4 tab 5).

En revanche, il n’y aura pas d’arbitres européens lors de la prochaine Copa America, organisée à partir de ce jeudi et jusqu’au 14 juillet aux Etats-Unis.