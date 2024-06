Euro 2024 : un joueur allemand a cassé la main d’un supporter sur un tir à l’échauffement

L’attaquant allemand Niclas Füllkrug a brisé la main d’un supporter lors d’un tir à l’échauffement avant le match d’ouverture de l’Euro 2024 entre l’Allemagne et l’Écosse (5-1).

Niclas Füllkrug a une frappe surpuissante. Les Ecossais sont bien placés pour le savoir avec le but inscrit par l’international allemand, vendredi dernier, sur un tir flashé à 110 km/h lors de la victoire de l’Allemagne en match d’ouverture de l'Euro 2024 à Munich (5-1). Mais ils ne sont pas les seuls. Un supporteur de la sélection allemande en également fait la très douloureuse expérience. Présent dans les tribunes de l’Allianz Arena, derrière l’un des buts, Kai Flathmann (43 ans) a été touché par l’une des tentatives (manquées) du joueur du Borussia Dortmund à l'échauffement. Avec d'importantes conséquences.

Sous la violence de la frappe, le malheureux fan a eu la main cassée et a dû être conduit à l’hôpital, d’où il a finalement assisté à la rencontre sur son téléphone portable. «Je me suis retrouvé à chanter l’hymne sur une civière et je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. J’ai dû renoncer à mon rêve d’assister au match d’ouverture. Mais ce n’est pas tous les jours que l’on souffre d’une fracture à cause d’un tir de ‘Fülle’», a confié le supporter cité, ce mardi, par Bild.

Pour se faire se pardonner, Niclas Füllkrug lui a fait parvenir un maillot dédicacé accompagné d’un message d’excuse pour les dommages causées par sa frappe, a indiqué l’agence de presse espagnole EFE. Mais les supporters présents, ce mercredi, dans les travées du stade de Stuttgart pour le 2e match de l'Allemagne contre la Hongrie sont prévenus. Ils devront se méfier des frappes de Niclas Füllkrug s’ils veulent éviter de finir à l’hôpital.