Euro 2024 : une bagarre générale a éclaté dans les tribunes avant le match entre la Turquie et la Géorgie (vidéo)

Ce mardi, à Dortmund, des tensions ont éclaté entre les supporters turcs et géorgiens dans le stade Signal Iduna Park avant la rencontre entre la Turquie et la Géorgie. La police allemande a dû intervenir.

Des images qui n’ont pas leur place dans un stade de football. Ce mardi 18 juin, à Dortmund, l’avant-match entre la Turquie et la Géorgie, comptant pour la première journée de l’Euro 2024, était bouillant. Mais, malheureusement, pas pour les bonnes raisons. Alors que le groupe F entrait dans la compétition, ça devait être un jour de fête au Signal Iduna Park. Mais les supporters turcs et géorgiens en ont décidé autrement.

Dans l’enceinte, les deux camps se sont provoqués avant que plusieurs bagarres éclatent en tribunes. Des tensions qui ont obligé les stadiers et les forces de l’ordre allemandes à intervenir pour apaiser la situation.

Pourtant, la compétition entre supporters avait débuté de la meilleure des manières. Les hostilités avaient été lancées par les Écossais. Ces derniers ont animé les rues de Munich au son des cornemuses et de leurs chants. Ils ont même piqué les Anglais en chantant à la gloire de Diego Maradona, auteur de la main de Dieu en quart de finale de la Coupe du monde 1986 face à l’Angleterre.

Scotland fans out in Munich last night…





“Oh, Diego Maradona. He put the English out, out, out!”



pic.twitter.com/PxAEOPrZEn

