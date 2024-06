Kylian Mbappé : voici les critères officiels pour les masques de protection

Victime d’une fracture du nez, lundi, contre l'Autriche (1-0), Kylian Mbappé ne va pas être opéré mais il devra porter un masque de protection lors des prochains matchs de l’Euro 2024. Les instances du football ont mis en place des critères spécifiques pour cet accessoire.

Il faudra appliquer les règles. Lors de la victoire de l'équipe de France, lundi, contre l’Autriche à l'Euro 2024 (1-0), Kylian Mbappé a été victime d'une fracture du nez dans les dernières minutes de la rencontre. Par conséquent, s'il ne se fera pas opéré dans l'immédiat, il va devoir porter un masque de protection pour participer aux prochaines rencontres. Et ces protections sont strictement encadrées par les règlements sportifs de l'IFAB (l'International Football Association Board, en français, le Conseil international du football association, ndlr), l'instance qui détermine et fait évoluer les règles du jeu du football.

Un masque sur mesure pour le capitaine des Bleus

«Les protections non dangereuses, comme les casques, les masques faciaux, les genouillères et les coudières en matériaux souples, légers et rembourrés sont autorisées», précise la loi 4 du football.

La Fédération française de football a indiqué que le masque du capitaine de l’équipe de France sera fabriqué sur mesure. «Un masque va être confectionné de façon à pouvoir permettre au numéro 10 de l’équipe de France d’envisager une reprise de la compétition après une période consacrée aux soins», a assuré la FFF dans un communiqué. Cette protection assurera une protection optimale ainsi qu’un confort et une performance sur le terrain.

A noter qu’il existe des masques de protection faciale dans le commerce, mais les professionnels en utilisent des personnalisés pour répondre aux normes des instances de leur discipline. Ce fut notamment le cas d’Antoine Dupont lors de la Coupe du monde de rugby 2023 en octobre dernier.