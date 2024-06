NBA : combien les Celtics vont-ils toucher après leur sacre ?

Les Boston Celtics ont remporté, dans la nuit de lundi à mardi, le 18e titre de champion NBA de leur histoire. Ils vont également toucher une jolie somme.

Le record et le chèque. Vainqueurs des Dallas Mavericks (4-1) en Finales NBA (4-1), les Boston Celtics ont décroché leur 18e sacre dans la prestigieuse ligue de basket nord-américaine. Ils devancent désormais les Los Angeles Lakers (17 titres). Et en plus de s’offrir le record de titres, les coéquipiers de Jaylen Brown (MVP des Finales) et Jayson Tatum vont recevoir un joli chèque.

En effet, une dotation financière est mise en place en début de saison par la NBA. Cette année, les équipes qualifiées pour les playoffs se partagent une cagnotte de 33,7 millions de dollars (34,5 millions d’euros). L'équipe qui avance le plus loin cumule les sommes à chaque étape atteinte.

Près de 800.000 euros par joueur

Les équipes qui atteignent seulement le 1er tour touche 400.000 dollars (373.000 euros), alors que celles qui arrivent en demi-finales de conférence enpochent 478.000 dollars (445.699 euros). Viennent ensuite les finalistes des conférences (791.000 dollars, soit 737.550 euros), celles atteignant les finales NBA (3,1 millions de dollars, soit 2,91 millions d’euros) et les champions NBA (4,1 millions de dollars, soit 3,8 millions d’euros).

Ainsi, au total, les Boston Celtics vont donc toucher 8,9 millions de dollars (8,3 millions d’euros). Chaque joueur touchera 593.333 dollars, soit environ 553.470 euros (calcul réalisé sur la base de 15 joueurs par équipe).

La dotation en NBA

1er tour : 400.000 dollars (373.000 euros)

Demi-finales de conférence : 478.000 dollars (445.699 euros)

Finale de conférence : 791.000 dollars (737.550 euros)

Finales NBA : 3,1 millions de dollars (2,91 millions d’euros)

Champions NBA : 4,1 millions de dollars (3,8 millions d’euros).