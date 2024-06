Baseball : l’ancienne légende des San Francisco Giants est décédée à 93 ans

Willie Mays, légende du baseball et de la franchise MLB des San Francisco Giants, est décédé, ce mardi, à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué.

Le monde du baseball est en deuil. Willie Mays, un des plus grands joueurs de l'histoire de la Major League Baseball (ligue nord-américaine), est mort, ce mardi, à l'âge de 93 ans. «Mon père s'est éteint paisiblement aux côtés de ses proches», a déclaré son fils Michael Mays dans un communiqué commun avec son ancienne équipe, les San Francisco Giants.

We are heartbroken to learn of the passing of Hall of Famer Willie Mays, one of the most exciting all-around players in the history of our sport.





Mays was a two-time MVP, 24-time All-Star, 12-time Gold Glove Award winner, and a recipient of the Presidential Medal of Freedom.





In… pic.twitter.com/kOqxNnetg7 — MLB (@MLB) June 19, 2024

Surnommé affectueusement «Say Hey Kid», Willie Mays, né en 1931, a joué pour la première fois au baseball avec les Black Barons de Birmingham de la Negro American League en 1948. Il a ensuite été recruté par les Giants, alors basés à New York, en 1950, et a fait ses débuts lors de la saison 1951. Trois ans plus tard, il a aidé les Giants à remporter les World Series (la finale de la MLB), le dernier titre de la franchise avant qu'elle ne déménage à San Francisco.

24-time All-Star, 12-time Gold Glover, 2-time MVP, World Series champion, Hall of Famer.





MLB Network mourns the passing of one of our game’s most iconic figures, Willie Mays. pic.twitter.com/gQLCnbm2lN — MLB Network (@MLBNetwork) June 19, 2024

A la retraite en 1973, Willie Mays a été admis au Hall of Fame du baseball en 1979. En 2015, le président américain Barack Obama lui a décerné la médaille présidentielle de la Liberté.

Le président des Giants, Greg Johnson, a souligné que Willie Mays, premier joueur noir à être capitaine d'un club de la Ligue majeure de baseball nord-américaine, avait laissé une marque qui s'étendait bien au-delà de son sport. «Il a eu une influence profonde non seulement sur le baseball, mais aussi sur la structure de l'Amérique. C'était une source d'inspiration et un héros dont on se souviendra toujours et qui nous manquera profondément», a-t-il salué.