Championnats d’Europe d’escrime : la Française Ysaora Thibus abandonne en larmes pour son retour à la compétition

Pour son retour à la compétition aux Championnats d’Europe d’escrime, la Française Ysaora Thibus a été contrainte d’abandonner, ce mercredi, après s'être blessée au genou.

Son retour a tourné court. Pour sa première apparition depuis quatre mois, la Française Ysaora Thibus (32 ans), suspendue début février après un contrôle antidopage positif, a été contrainte d’abandonner, ce mercredi, peu après son entrée en lice aux Championnats d’Europe d’escrime à Bâle (Suisse). La fleurettiste tricolore s’est blessée à l’arrière du genou gauche en reculant dès son premier assaut des poules contre la Turque Irem Karamete (victoire 5-3) avant de tomber au sol.

Si elle est revenue sur la piste quelques minutes plus tard pour son 2e match de la matinée contre la Grecque Maria Stamos, elle s’est à nouveau écroulée en hurlant de douleur. Après plusieurs minutes de soins et la pose de bandages, elle a tenté de poursuivre son duel, mais elle a fini par renoncer en pleurs sur les conseils du staff de l'équipe. Et les larmes continuaient de couler sur son visage au moment de quitter la salle.

Cette blessure est évidemment un énorme coup dur à quelques semaines des JO 2024 à Paris (26 juillet-11 août). Médaillée d’argent par équipes à Tokyo, Ysaora Thibus, qui a été innocentée le mois dernier par le tribunal antidopage de la Fédération internationale, était en quête de sa première médaille olympique en individuel. Mais ses espoirs d'or dans la capitale pourraient s’être envolés sur les pistes bâloises.