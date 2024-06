Dopage : voici le sport dans lequel il y a eu le plus de cas positifs en France

L’Agence française de lutte contre le dopage a récemment révélé les sports les plus touchés par les contrôles positifs en 2023.

On connaît les disciplines les plus touchées en 2023. Dans son bilan d’activité de l’année dernière, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a recensé les 12.044 prélèvements réalisés. Et la discipline sportive la plus touchée par les contrôles positifs est le MMA.

Les Arts Martiaux mixtes, devenus une référence depuis leur légalisation en France en 2020, ont totalisé 24 cas positifs pour 218 tests sur l’année 2023 en France, soit plus d’un échantillon sur dix (11,01 %).

A la deuxième place de ce triste podium, on trouve le rugby avec 19 cas positifs chez les pratiquants du rugby à XV, à XIII et à 7 sur 2.354 prélèvements. Le cyclisme est le 3e sport le plus touché avec 14 tests positifs sur 1.632 échantillons prélevés en 2023.

Avec les Jeux olympiques 2024 à Paris, l’AFLD a mis les moyens pour augmenter le nombre de contrôles, notamment hors compétition, et surtout le ciblage, la clé de l'antidopage moderne.