Euro 2024 : Kylian Mbappé présent à l’entraînement de l’équipe de France avec un pansement sur le nez (vidéo)

A deux jours du 2e match de l’équipe de France à l’Euro 2024, vendredi (21h), contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé était présent, ce mercredi, à l’entraînement des Bleus avec un pansement sur le nez.

Une bonne nouvelle pour l’équipe de France ? A un peu plus de 48 heures du 2e match des Bleus à l’Euro 2024, vendredi (21h), Kylian Mbappé était présent, ce mercredi, à l’entraînement. Absent au début de la séance, le capitaine des Bleus a fait son apparition sur la pelouse du stade de Paderborn environ une demi-heure plus tard avec un pansement sur le nez, stigmate de sa fracture subie lors du premier match face à l’Autriche (1-0).

Les premières images de Mbappé a l'entraînement depuis sa blessure au nez ! pic.twitter.com/Gs4gQRG8Hi — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 19, 2024

Accompagné du préparateur physique des Tricolores, l’attaquant a effectué quelques tours de terrain avec un ballon entre les pieds, alors que la majorité de ses coéquipiers effectuait un exercice dans le rond central (Théo Hernandez et William Saliba étaient à part et Dayot Upamecano a été ménagé). Souriant, il a également réalisé quelques courses plus intensives. Une façon de se tester et de connaître ses sensations après sa fracture du nez.

Il a ensuite échangé avec le staff des Bleus et Didier Deschamps, sans doute pour évoquer son ressenti avant de participer à un exercice de frappes avec ses coéquipiers en fin de séance. Et il n’a pas semblé gêné avec plusieurs buts à inscrits. Cela sera-t-il suffisant pour le voir jouer contre les Néerlandais ? Si les derniers signes sont plutôt positifs, il est sûrement encore trop tôt pour se prononcer.

Une décision pourrait être prise au dernier moment. Mais aucun risque ne sera pris avec le futur joueur du Real Madrid pour ne pas compromettre la suite de sa compétition. Quelques heures plus tôt, Kylian Mbappé avait déjà envoyé un signal positif avec un message posté sur son compte Instagram. «Sans risques il n’y a pas de victoires», a-t-il publié. Le voir sur la pelouse du stade de Leipzig en serait déjà une.