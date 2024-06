Euro 2024 : l'arbitre de la rencontre entre la France et les Pays-Bas favorable aux Néerlandais ?

Alors que l’équipe de France dispute, ce vendredi (21h), son 2e match à l’Euro 2024 contre les Pays-Bas, l’arbitre anglais Anthony Taylor a été désigné pour diriger la rencontre.

Ce ne sera pas son premier match entre les deux équipes. Anthony Taylor (45 ans) a été désigné pour diriger la 2e rencontre à l’Euro 2024 de l’équipe de France, vendredi, contre les Pays-Bas à Leipzig. Et l’arbitre anglais, qui officiera pour la première fois dans ce Championnat d’Europe, a déjà été au sifflet pour un match opposant les Bleus aux Oranjes. C’était il y a un peu plus de cinq ans et ce n’est pas forcément un bon souvenir pour les hommes de Didier Deschamps.

Les Pays-Bas invaincus avec Anthony Taylor au sifflet

En novembre 2018, les Tricolores s’étaient inclinés à Rotterdam en Ligue des nations (2-0). Georginio Wijnaldum avait ouvert le score juste avant la pause avant que Memphis Depay ne scelle la victoire des Néerlandais sur penalty en fin de match. Benjamin Pavard, N’Golo Kanté, Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé étaient titulaires ce soir-là, alors qu’Ousmane Dembélé était entré en jeu en cours de match.

Pour le moins expérimenté, avec plus de 730 matchs à son actif, Anthony Taylor, qui officie en Premier League depuis 2010 et qui a notamment arbitré la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund début mai, était également au sifflet lors de la victoire de la France en finale de la Ligue des nations contre l’Espagne en 2021 (2-1). Mais aussi plus récemment lors de la défaite en Allemagne (2-1) et du succès contre le Chili fin mars (3-2). Sous ses ordres, l’équipe de France affiche un bilan mitigé de trois victoires et deux défaites.

En revanche, les Pays-Bas n’ont jamais perdu lorsqu’ils ont été dirigés par l’arbitre anglais avec trois victoires et un match nul. Cette série va-t-elle se poursuivre ? Réponse vendredi soir.