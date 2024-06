Lille : le milieu de terrain algérien Nabil Bentaleb hospitalisé à la suite d'un malaise

Le milieu de terrain algérien, Nabil Bentaleb, a été victime d'un malaise, dans la soirée du mardi 18 juin, a annoncé son club de Lille. Le joueur est actuellement hospitalisé.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le LOSC a annoncé que son milieu de terrain, Nabil Bentaleb, a été hospitalisé au CHU de Lille, à la suite d'un malaise, dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juin. «Le club accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son soutien», a indiqué le club nordiste.

Communiqué : le LOSC informe que Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise dans la soirée du mardi 18 juin.





Il a été immédiatement pris en charge et dirigé pour hospitalisation au CHU de Lille. Le LOSC accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son… pic.twitter.com/ogWIHLcFBa

— LOSC (@losclive) June 19, 2024