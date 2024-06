Euro 2024 : pourquoi la Serbie menace-t-elle de quitter la compétition ?

La Serbie, qui doit jouer, ce jeudi (15h), son 2e match à l’Euro 2024 contre la Slovénie, aurait menacé de quitter la compétition.

Mettra-t-elle sa menace à exécution ? Alors qu’elle doit disputer, ce jeudi (15h), son 2e match contre la Slovénie, la Serbie aurait menacé de plus jouer l’Euro 2024. En cause, les chants anti-serbes entonnés, mercredi, lors du match entre la Croatie et l’Albanie (2-2) par les supporters des deux équipes. «Tuez les Serbes», ont-ils notamment lancé depuis les tribunes du stade de Hambourg à l'heure de jeu.

«J’appelle les fans à rester des gentlemans»

Des chants qui n’ont évidemment pas été du goût de la Fédération serbe de football, qui a demandé des sanctions à l’encontre des deux pays. «Ce qui s’est passé est scandaleux et nous demanderons des sanctions à l’UEFA», a confié son secrétaire général Jovan Surbatovic au média serbe RTS. «Si l’UEFA ne les punit pas, nous réfléchirons à la manière dont nous procéderons», a-t-il ajouté, tout en assurant être prêt à «ne pas poursuivre la compétition».

Jovan Surbatovic a également appelé ses propres supporters à ne pas répondre à ces chants lors du match contre les Slovènes à Munich. «Nous, les Serbes, sommes des gentlemen et nous avons un cœur ouvert, alors j’appelle les fans à rester des gentlemen», a-t-il lancé.

Battue lors de son entrée en lice par l’Angleterre (1-0), la Serbie doit s’imposer face à la Slovénie pour garder un espoir de qualification pour les 8es de finale avant d’affronter le Danemark, mardi soir (21h), lors de son dernier match de la phase de groupes.