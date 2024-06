Euro 2024 : un joueur suisse a joué avec le nez cassé pendant 70 minutes

Victime d’un contact lors de la rencontre face à l’Écosse mercredi soir, le défenseur suisse Fabian Schär a joué pendant 70 minutes avec le nez cassé. De quoi inspirer Kylian Mbappé, lui aussi victime d'une fracture du nez.

L’Euro 2024 et les nez cassés, ça fait deux. Cette année, le Championnat d’Europe semble plus que disputé en Allemagne. Depuis le début de la compétition, les nations se rendent coup pour coup. La rencontre entre la France et l’Autriche l’a parfaitement illustré. À l’image d’Antoine Griezmann, qui a eu le front ouvert, et Kylian Mbappé, qui s’est fracturé le nez après un violent contact avec le défenseur Kevin Danso.

Mais le capitaine des Bleus n’est pas le seul à avoir connu cette mésaventure. Mercredi soir, face à l’Écosse, le défenseur suisse Fabian Schär a lui aussi tenté l’expérience. En revanche, contrairement à l'attaquant français, le joueur de la Nati a joué 70 minutes avec son nez cassé. Solide.

Une soirée difficile pour Schär

Contre les Écossais, le défenseur suisse aura su garder la tête haute, malgré un scénario qui ne jouait pas en sa faveur. Il faut dire que la soirée n’a pas très bien démarré pour Fabian Schär. Sur l’ouverture du score de l’Écosse, le joueur de Newcastle (Angleterre) s’est mis à la faute. Si le but a été attribué à Scott McTominay, à l’origine de la frappe, le défenseur suisse aurait très bien pu se voir attribuer un CSC (contre son camp).

Et six minutes plus tard, les choses ne se sont pas arrangées pour lui. Sur un corner, Fabian Schär a été victime d’un choc avec le défenseur écossais Anthony Ralston (19e). Après le contact, les deux joueurs sont restés au sol et la rencontre a été interrompue quelques minutes. Mais il en fallait plus pour que les deux hommes s'arrêtent là.

Et pourtant, si le défenseur de 32 ans ne semblait pas être gêné, son nez, lui, était bel et bien cassé. Mais en le voyant monter au duel durant la rencontre, on ne pouvait pas imaginer une telle blessure. C’est au coup de sifflet final que l’intéressé a fait part de cette fracture. «Mon nez est cassé», a-t-il déclaré au micro de Blue Sport à la fin du match. Alors que la formation helvétique est quasiment qualifiée pour les 8es de finale, Fabian Schär devrait être mis au repos par son sélectionneur lors du prochain match contre l’Allemagne.