France-Pays-Bas, Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après sa victoire contre l’Autriche (1-0), l’équipe de France est opposée, ce vendredi (21h), aux Pays-Bas pour son deuxième match à l’Euro 2024.

A peine le temps de savourer et de se remette que c’est déjà l’heure d’enchaîner. Quatre jours après sa victoire contre l’Autriche (1-0), l’équipe de France dispute, ce vendredi, son 2e match à l’Euro 2024 face aux Pays-Bas. Une rencontre qui pourrait permettre aux Bleus de valider leur qualification pour les 8es de finale avant même leur dernier match de la phase de groupes, mardi prochain (18h), contre la Pologne, en cas de nouveau succès. Les hommes de Didier Deschamps pourraient même s’assurer la 1ère place du groupe D s'ils s'imposent et que les Polonais ne battent pas l’Autriche un peu plus tôt dans la journée.

Pour ce rendez-vous crucial, la principale interrogation concerne la présence au coup d’envoi de Kylian Mbappé. Victime d’une fracture du nez face aux Autrichiens, le capitaine tricolore est incertain pour cette rencontre sur la pelouse du stade de Leipzig. Une décision sera prise au dernier moment sur sa participation après concertation entre le joueur et le staff des Bleus. Tout dépendra aussi de ses sensations avec le masque qu’il devrait être amené à porter.

Et la participation du futur joueur du Real Madrid pourrait s’avérer déterminante. Alors que les deux équipes étaient déjà dans le même groupe lors des éliminatoires, les vice-champions du monde se sont imposés à deux reprises. Une première fois au Stade de France en mars 2023 (4-0) puis à Rotterdam en octobre dernier (1-2), et à chaque fois Kylian Mbappé avait inscrit un doublé… Aux Bleus de faire aussi bien, même en cas d’absence de leur numéro 10.

Le programme TV

France-Pays-Bas

Euro 2024 - 2e journée de la phase de groupes

Vendredi 21 juin

A suivre en direct à partir de 21h sur M6 et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal)