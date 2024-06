JO 2024 : Eugénie Le Sommer, Amandine Henry… Quelles Bleues retenues dans la pré-liste d’Hervé Renard ?

Ce jeudi, le sélectionneur Hervé Renard a dévoilé la pré-liste de 26 joueuses retenues pour participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Malgré son opération en avril, Eugénie Le Sommer fait son retour en Bleue.

Quelles Bleues connaîtront l’aventure olympique cet été ? Ce jeudi, la Fédération française de football (FFF) a dévoilé dans un communiqué la pré-liste de 26 joueuses de l’équipe de France sélectionnées pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Pour cela, Hervé Renard s’est appuyé sur ses cadres.

Le Sommer de retour

Malgré son opération du genou le 16 avril dernier, l’attaquante Eugénie Le Sommer figure bien parmi les noms retenus par le sélectionneur Hervé Renard. Âgée de 35 ans, la Française est en pleine course contre la montre avant les JO. En étant appelée ce jeudi, elle marque une première victoire. Et, pour être au niveau, l’attaquante, qui n’a pas rejoué depuis avril, va poursuivre sa rééducation à Clairefontaine avec les Bleues lors du stage de préparation. La défenseuse Griedge Mbock, également de retour de blessure et joueuse de l’Olympique lyonnais, figure elle aussi sur la pré-liste.

Pour les deux prochains matches de qualification à l’Euro 2025, prévus en juillet prochain, hormis la présence des deux Lyonnaises, Hervé Renard fait confiance au même groupe que lors du dernier rassemblement.

Oriane Jean-François trop juste

Au niveau des absentes, on peut souligner la non sélection de la milieu Amel Majri et l'attaquante Clara Mateo, de nouveau absentes du rassemblement. De plus, alors que son entourage l’a déclarait apte, la milieu du PSG Oriane Jean-François, blessée au genou en octobre dernier, n'a pas été sélectionnée dans l'entre-jeu des Bleues où figurent Grace Geyoro, Kenza Dali, Sandie Toletti, Selma Bacha et Amandine Henry.

La liste définitive de 18 joueuses, plus 4 réservistes, sera donnée autour du 5 juillet pour les Jeux olympiques (26 juillet-11 août). Afin d’être dans les meilleures conditions, le stage de préparation commencera lundi prochain à Clairefontaine où les Bleues feront leur retour après trois semaines de congés. Lors de leur dernier rassemblement, les coéquipières de Wendie Renard ont affronté l’Angleterre, championne d’Europe, lors d’une double confrontation (une victoire, une défaite), comptant pour les qualifications pour l’Euro 2025.

Depuis le 14 juin dernier, les Bleues sont désormais deuxièmes au classement FIFA, juste derrière l’Espagne, championne du monde en titre. L’équipe de France a doublé l’Angleterre sur le podium, recalée à la troisième place. À Paris, il faudra se défaire de ses deux nations pour entrevoir une victoire finale.