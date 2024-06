JO 2024 : quelles distances Léon Marchand va-t-il disputer cet été à Paris ?

À Chartres, lors des Championnats de France de natation, Léon Marchand a validé ses billets pour les 200 m brasse et papillon des JO de Paris 2024. Au total, le Français peut viser quatre disciplines.

Objectifs atteints pour Léon Marchand. Le nageur français, très attendu lors des Jeux olympiques de Paris 2024, a parfaitement réussi ses Championnats de France de natation avec quatre courses de haut niveau. Très encourageant avant son rendez-vous olympique.

Si Léon Marchand était venu à Chartres pour valider ses billets pour les Jeux sur 200 m brasse et 200 m papillon, c’était surtout l’occasion pour lui de se tester en prévision des JO. «C'était cool, j'ai kiffé. J'ai pris beaucoup de plaisir», a-t-il déclaré tout sourire en faisant le bilan de sa journée.

Un programme olympique

Mais Léon Marchand est ambitieux. Alors qu’il est le grand favori des 200 et 400 m quatre nages à Paris, le nageur tricolore veut aussi briller dans deux spécialités, les 200 m brasse et papillon. De quoi multiplier ses chances de médailles. Un sacré défi pour le Français, puisque les finales de ces deux disciplines sont programmées le même soir, à une heure et demi d’intervalle. Il faudra être en capacité de produire d’intenses efforts en peu de temps.

Et pour ça, la Fédération française de natation a voulu mettre son nageur dans les mêmes conditions lors des Championnats de France. L’organisation a donc calqué le programme de la compétition sur celui des Jeux, afin de voir si le Français serait en capacité de réaliser une telle performance dans cinq semaines, dans les bassins de la Défense Arena.

À Chartres, Léon Marchand a donc vécu une folle journée, bien remplie. En à peine une heure, le Français a démarré par les séries matinales bouclées avec le meilleur temps des séries du papillon et le deuxième chrono de la brasse. «Jusqu'ici tout va bien», avait alors commenté son entraîneur Nicolas Castel à la fin de la matinée.

Recordman du monde

Mais c’est en soirée que le nageur de 22 ans était attendu. Il a commencé vers 18h15 avec la finale du 200 m papillon, remportée en 1 min 54 sec 08/100, quatrième meilleure performance mondiale de l'année. Mais pas le temps de se poser pour Léon Marchand. Moins de 50 minutes plus tard, le Français était déjà de retour dans le bassin pour le 200 m brasse, remporté en 2 min 08 sec 95.

Il faut dire que Léon Marchand attendait cette journée avec impatience. L’occasion pour le recordman du monde du 400 m 4 nages de tester ses ambitions olympiques. «Je vais essayer de m'écouter ce jour-là, de voir un peu comment mon corps réagit et voir si mentalement c'est possible, si c'était peut-être plus dur que ce que j'avais pensé», racontait-t-il samedi à la veille du début de la compétition. Malgré une certaine fatigue dans la dernière longueur du 200 m brasse, Léon Marchand se dit «content».

Et du côté de son entraîneur, la journée semble avoir porté ses fruits. «Il n'est pas encore en forme optimale, c'est en train de monter petit à petit donc c'est de bon augure pour la suite», a reconnu Nicolas Castel. Celui qui est présenté comme la future star des Jeux avait déjà décroché son billet pour le 400 m quatre nages, sa course de prédilection dont il détient le record du monde, lundi. Il lui reste à disputer le 200 m quatre nages vendredi. L’été semble donc doré pour Léon Marchand.