JO 2024 : qui était le frère Henri Didon, à l'origine de la devise «Plus vite, plus haut, plus fort» ?

Devise emblématique des Jeux olympiques depuis 130 ans, «Plus vite, plus haut, plus fort» a été inventée par un homme d'Église français, le frère Henri Didon.

Près de 130 ans après la tenue des premiers Jeux olympiques de l’ère moderne, en Grèce, Paris accueillera les Jeux d’été au mois de juillet. Et comme à son habitude, l’événement sera associé au slogan olympique «Plus vite, plus haut, plus fort».

Une phrase forte que l’on doit à une figure religieuse et de l’olympisme moderne, tapie dans l’ombre de Pierre de Coubertin : le frère Henri Didon.

Cet homme d’Église de l’ordre des Dominicains, né en Isère en 1840, a grandi dans la religion jusqu’à devenir prêtre à l’âge de 22 ans, tout en ayant un grand intérêt pour le sport : adepte d’activités physiques, il a contribué à la pratique de ces dernières lorsqu’il fût nommé proviseur d’un établissement scolaire, en 1890.

Une devise créée dans le cadre d'une épreuve scolaire

Réputé dans le monde entier grâce à ses prêches, le frère Henri Didon a côtoyé de nombreuses personnalités, comme Gustave Flaubert, Guy de Maupassant ou encore Pierre de Coubertin.

C’est d’ailleurs avec ce dernier qu’il s’est lié d’amitié, grâce à une rencontre survenue en 1891. Cette dernière mena rapidement à l’invention de la célèbre devise latine «Citius, Altius, Fortius», ce qui se traduit par «Plus vite, plus haut, plus fort» en français, dans le cadre d’une épreuve sportive laïque entre établissements scolaires.

Trois ans plus tard, en 1894, cette devise est reprise par Pierre de Coubertin lors du premier congrès olympique.

Toujours impliqué dans l’éducation et le développement du sport, sans oublier ses engagements religieux, le frère Henri Didon meurt naturellement en 1900 à Toulouse, au cours d'une mission pour le Saint-Siège.