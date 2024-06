Euro 2024 : comment les quatre meilleurs troisièmes sont-ils désignés ?

Depuis 2016, l’Euro de football se joue à 24 nations et non plus 16. Avec ce format, les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poule sont qualifiés pour les 8es de finale de la compétition. Découvrez les différents critères pour en faire partie.

Une chance de plus. Depuis l’Euro 2016, la compétition connaît un nouveau format. Avant cette édition, qui s’est déroulée en France, 16 nations participaient au Championnat d’Europe. Mais, depuis 2016, l’Euro comprend 24 équipes. Ce format a été imaginé pour offrir plus de chance aux nations de participer au tournoi. Mais cela engendre la mise en place de 8es de finale dans la compétition. Et pour ce faire, les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poule obtiendront leur ticket pour le tour suivant.

Un système qui avait bien profité au Portugal en 2016. Alors que la Seleçao était troisième de son groupe lors de l’Euro en France, elle a su tirer un avantage de ce nouveau format pour aller chercher la victoire finale face aux Bleus. Mais alors, quels sont les critères pour faire partie de ces quatre équipes autorisées à se hisser en 8es de finale ?

Le nombre de points

Le premier critère concerne logiquement les points. Le troisième avec le plus grand nombre de points ira au tour suivant.

La meilleure différence de buts

En cas d’égalité au niveau des points, c’est la règle de la différence de buts qui se met en place. La nation qui présente la meilleure différence de buts, écart entre les buts inscrits et encaissés, se verra obtenir son ticket pour les 8es.

Le nombre de buts marqués

Si cela n’est pas suffisant pour départager deux équipes, qui présentent le même nombre de points et la même différence de buts, ce sont les buts marqués qui vont être pris en compte. Si une nation a trouvé le chemin des filets plus souvent que son adversaire, alors elle pourra continuer la compétition.

Le nombre de victoires

Si cela n’est pas suffisant pour désigner un meilleur troisième, le nombre de victoires sera le critère suivant. L’équipe avec le plus grand nombre de succès obtiendra son ticket.

Le classement fair-play

Le critère suivant se basera sur le classement fair-play. Cela concerne les avertissements lors d’une rencontre. Concrètement, un carton jaune retire un point et une expulsion pour deux cartons jaunes ou un carton rouge sanctionneraient l’équipe de trois points.

Le classement général des qualifications

Puis, le dernier critère qui viendra départager deux nations, si les précédents ne suffisent pas, sera le classement général des qualifications. Si l’Allemagne avait été concernée, en étant le pays hôte, un tirage aurait été effectué entre les deux pays. Mais les Allemands ont parfaitement gérés leur deux premiers matchs et ont obtenu leur billet pour les 8es.