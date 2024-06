Euro 2024 : la France et les Pays-Bas se neutralisent

Ce vendredi, il n’y a pas eu de vainqueur entre la France et les Pays-Bas (0-0) lors du choc du groupe D de l’Euro 2024. C’est la première fois de la compétition qu’aucun but n’est marqué dans une rencontre. La France devra assurer sa qualification face à la Pologne.

Quand Kylian Mbappé n’est pas titulaire, la France ne gagne pas. Et les Bleus peuvent s’en vouloir. Ce vendredi, à Leipzig, les joueurs de Didier Deschamps sont tombés sur une solide équipe des Pays-Bas et n’ont pas fait mieux que le match nul (0-0). C’est la première fois de l’Euro 2024 qu’aucun but n’est inscrit dans une rencontre. Pourtant, la France a eu les occasions pour éviter de recevoir ce titre-là. Mais les Bleus ont manqué de réalisme et de finition surtout, à l’image d’Antoine Griezmann, malheureux devant le but.

Antoine Griezmann, capitaine malheureux

En revanche, sans Mike Maignan, le résultat du match aurait pu être différent. Dès le coup d’envoi, il a fallu moins d’une minute aux Néerlandais pour faire trembler la France entière. Et c’est Jeremie Frimpong, seul changement tactique Ronald Koeman pour cette deuxième rencontre de l’Euro, qui a testé le portier tricolore en premier. Mais le milieu du Bayer Leverkusen n’a pas trompé la vigilance de Mike Maignan (1’).

La suite de la rencontre n’est que frustration pour les Bleus. Et on imagine qu’Antoine Griezmann refera plusieurs fois ses actions dans sa tête. Car l’attaquant de l’Atlético de Madrid aurait pu trouver le chemin des filets par deux fois ce vendredi soir. Une première lorsque qu’Adrien Rabiot, magnifiquement trouvé dans la surface par Thuram d’une subtile talonnade, lui remet le ballon. Mais le capitaine des Bleus, en l’absence de Kylian Mbappé, se trompe devant le but, pourtant vide, et loupe le ballon sur sa frappe (14e).

La seconde occasion survient en seconde période quand N’Golo Kanté trouve le Madrilène sur le côté droit de la surface. Mais, après un mauvais contrôle, l’attaquant français vient buter sur le portier néerlandais (65’).

Ce n’est pas à son habitude de louper ce genre de face à face, encore moins plusieurs fois dans une rencontre. Mais la soirée aurait pu tourner au cauchemar pour les Bleus. Frustrés, ils ont vu les Pays-Bas trouver le chemin des filets grâce à Xavi Simons.

Mais la France peut remercier la VAR, qui a jugé qu’un joueur néerlandais était sur la trajectoire de la frappe et est venu gêner Mike Maignan (70’). Soulagement pour les Bleus, qui ont conservé le score jusqu’au coup de sifflet final.

N'Golo Kanté, une nouvelle fois époustouflant lors de la rencontre, a reçu le titre de meilleur joueur du match. Le deuxième consécutif après celui reçu contre l'Autriche. Didier Deschamps semble avoir fait un véritable coup de poker en sélectionnant le champion du monde 2018 à la surprise générale.

La France, reine des 0-0

On aurait pu se douter d’un tel résultat puisque la France est une habituée de ce type de score. Depuis son premier 0-0 dans une compétition internationale en 1992, l’équipe de France a enregistré douze matches nuls et vierges lors d’un tournoi majeur, Coupe du monde et Euro, plus que toute autre équipe sur la période.

12 - Depuis son 1er 0-0 en 1992, l'équipe de France a enregistré 12 matches nuls et vierges en tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO), plus que toute autre équipe sur la période. Neutre. #EURO2024 pic.twitter.com/Wz2bbwtVBF — OptaJean (@OptaJean) June 21, 2024

Une autre statistique aurait pu indiquer le résultat du match de ce vendredi soir. Sur les six dernières rencontres lors desquelles Kylian Mbappé n’était pas titulaire, l’équipe de France n’en avait remporté aucune (4 nuls et 2 défaites).

Avec ce nouveau résultat, où l’attaquant du Real Madrid est resté sur le banc, cela porte le nombre à sept. Les joueurs de Didier Deschamps peuvent-ils réellement jouer sans leur star ?