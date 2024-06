Euro 2024 : un ancien Ballon d’Or agressé chez lui pendant qu’il regardait Espagne-Italie

Dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu’il regardait le match de l'Euro entre l’Italie et l’Espagne avec sa famille, Roberto Baggio a été agressé et cambriolé. L’ancien Ballon d’Or italien a été légèrement blessé.

Roberto Baggio visé par des malfaiteurs. Selon les médias italiens, l’ancien international de la Squadra Azzurra a été cambriolé dans sa villa, dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu’il se trouvait chez lui avec sa famille. Le cambriolage s’est produit alors qu’il regardait la rencontre de l’Euro 2024 entre l’Italie et l’Espagne. L’homme de 57 ans a été légèrement blessé au front par les malfaiteurs.

plusieurs Points de suture

Pendant la soirée, cinq individus armés sont entrés dans la demeure de l’ex-footballeur, située près de Vicence. Ce dernier a voulu s’interposer mais a reçu un coup de crosse de pistolet sur la tempe. Après cela, Roberto Baggio et sa famille ont été séquestrés dans une pièce le temps que les cambrioleurs fasse le tour du propriétaire à la recherche de biens et d’argent.

Pris au piège dans une pièce pendant près de quarante minutes, l’ancien buteur de la Juventus Turin a fini par défoncer la porte après s’être rendu compte que les malfaiteurs étaient partis, raconte le site du Corriere della Sera. L’ex-footballeur a été transporté à l’hôpital où des points de suture ont été posés sur sa blessure au front.

Les footballeurs ciblés par les malfaiteurs

Ce n’est pas le seul footballeur à être victime d’un home-jacking, une technique qui consiste à enfermer les propriétaires chez eux pendant que les cambrioleurs fouillent les maisons. En France, plusieurs joueurs du PSG ont connu la même mésaventure à l’image du Brésilien Marquinhos et des portiers Gianluigi Donnarumma et Alexandre Letellier. Cette stratégie se répand de plus en plus chez les malfaiteurs, qui n’ont plus peur d’attendre les rencontres de football ou rendez-vous des stars pour se présenter chez eux.

Roberto Baggio, attaquant et Ballon d'Or en 1993, a joué dans les plus grands clubs italiens, la Juventus Turin, l'Inter Milan ou l'AC Milan. Avec l'équipe nationale, il est arrivé en finale de la Coupe du monde 1994, remportée par le Brésil après la séance des tirs au but.