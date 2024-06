JO 2024 : le fort débit de la Seine a eu raison de la répétition de la cérémonie d'ouverture prévue lundi

La préfecture d'Île-de-France a confirmé ce vendredi le report de la répétition de la cérémonie d'ouverture des JO 2024 sur la Seine. Celle-ci devait se tenir lundi prochain, avec l'ensemble des bateaux et a été décalée en raison du débit important du fleuve parisien.

Ce ne sera pas pour lundi prochain. La répétition de la cérémonie d'ouverture des JO qui devait se tenir le premier jour de la semaine prochaine, en présence de toute la flotte de bateaux, a été reportée en raison du fort débit de la Seine, a expliqué la préfecture de la région Ile-de-France ce vendredi.

Les reports se sont multipliés ces derniers mois

Une répétition s'est tenue avec succès lundi dernier, mais celle qui était programmée le 24 juin est la troisième à subir une modification d'agenda, en raison des fortes pluies. Le débit du fleuve était ce vendredi environ cinq fois plus élevé qu'en période estivale classique, ce qui ne permettrait pas d'en «tirer les enseignements les plus pertinents», ont estimé la préfecture et le comité d'organisation de Paris 2024.

Aussi, d'après les graphiques relayés sur la Toile, le niveau de concentration en bactérie fécale E.Coli était supérieur à 1.000 unités formant colonie (UFC)/100 ml, le seuil retenu par les fédérations internationales de triathlon et de natation pour autoriser la tenue d'épreuves, et ce quasiment tous les jours du 10 au 16 juin.