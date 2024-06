«Il court encore» : Didier Deschamps encense N’Golo Kanté après son match contre les Pays-Bas

Vendredi, après la rencontre contre les Pays-Bas, N’Golo Kanté a reçu le titre du meilleur joueur du match. Une performance saluée par Didier Deschamps qui a encensé son milieu de terrain.

Le coup de poker de Didier Deschamps dans cet Euro 2024. Vendredi soir, malgré le nul entre la France et les Pays-Bas (0-0), un joueur s’est une nouvelle fois mis en lumière, l’incontournable N’Golo Kanté. Après la rencontre, le milieu de terrain français a reçu le titre de meilleur joueur du match, le deuxième consécutif après celui remporté face à l’Autriche. Il faut dire qu’à Leipzig, contre les Néerlandais, N’Golo Kanté était partout, au point de donner l’impression qu’il ne s’arrêtait jamais. De quoi amuser son sélectionneur.

Didier Deschamps sur Kanté : « N'Golo, il court encore là » #NEDFRA pic.twitter.com/YtG8FVkVTw — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 21, 2024

«N’Golo, il court encore», a ironisé Didier Deschamps en conférence de presse vendredi soir après la rencontre. Malgré son humour, le tacticien des Bleus a tout de même loué les performances de son joueur. «Mais il ne fait pas que courir. Il court bien puis il a une capacité, qu’il faisait un peu moins avant, à se projeter», a souligné Didier Deschamps.

Kanté, invaincu en compétition internationale

Et une statistique vient montrer l’importance que peut avoir N’Golo Kanté avec l’équipe de France. Le milieu de terrain tricolore compte plus de matches sans défaite lors d’une compétition internationale, Coupe du monde et Euro, que n’importe quel autre joueur européen dans l’histoire. Les Bleus sont tout simplement invaincus lors des 17 rencontres qu’il a disputées (12 victoires, 5 nuls).

17 - N'Golo Kanté compte plus de matches sans défaite en tournois majeurs (Coupe du Monde + EURO) que n'importe quel autre joueur européen dans l'histoire, la France étant invaincue lors des 17 matches qu'il a disputés (12 victoires, 5 nuls). Trésor. #EURO2024 pic.twitter.com/In6ANjviVO — OptaJean (@OptaJean) June 22, 2024

Enchaîner de telles performances, N’Golo Kanté sait faire. En 2021, lorsque Chelsea a été sacré en Ligue des champions, le Français avait été l’un des artisans de ce succès. Il avait tout simplement été élu homme du match lors de trois rencontres consécutives, et pas n’importe lesquelles. Les deux demi-finales contre le Real Madrid et la finale contre Manchester City. Un homme des grands soirs.