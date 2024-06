Athlétisme : pourquoi Noah Lyles a-t-il sorti une carte Yu-Gi-Oh! avant son 100m lors des sélections américaines ?

Le sprinteur Noah Lyles a brandi une carte Yu-Gi-Oh! avant les séries du 100m des sélections américains. Un geste décalé, qu'il a expliqué après la course.

Noah Lyles aime jouer. Ce samedi 22 juin, avant de prendre part aux séries du 100m des sélections américaines, à Eugene (Etats-Unis), le sprinteur de 26 ans a fait le show. Visiblement confiant, il a sorti de sa combinaison une carte du célèbre jeu Yu-Gi-Oh!, qu'il a agitée avec le sourire devant les caméras.

Noah Lyles really pulled out a Yu-Gi-Oh! card for his 100m intro.





(Blue-Eyes White Dragon, for those wondering.) #TrackFieldTrials24 pic.twitter.com/GaBqKzH2xF — NBC Sports (@NBCSports) June 23, 2024

Le choix de la carte n'était pas anodin, puisque le dragon blanc aux yeux bleus, bien connu des amateurs, est un symbole de puissance. Il lui a d'ailleurs porté chance puisque le sextuple champion du monde (100m, 200m et relais) s'est imposé facilement, en 9"92.

Un pari avec une lanceuse de poids

Interrogé quelques minutes plus tard, il a révélé qu'il s'agissait d'un pari, toujours en cours, avec une autre athlète américaine.

Noah Lyles shares the full story behind the viral video of him pulling out a Blue-Eyes White Dragon card.





Credit: CITIUS MAG #遊戯王 #YuGiOh #유희왕 pic.twitter.com/blfLkzBfT5 — YuGiOh News (@YuGiOhNewsTCG) June 23, 2024

D'après lui, s'il continue à montrer une carte Yu-Gi-Oh! avant chaque course, la lanceuse de poids Chase Ealey devra quant à elle porter les jambières lestées de Rock Lee, un des protagonistes du manga culte Naruto.

Surnommé «Gros sourcils», Rock Lee est connu pour les poids démesurément lourds qu'il porte au niveau des chevilles. Le combattant devient bien sûr encore plus rapide et plus fort dès qu'il les retire. C'est maintenant au tour de la double championne du monde du lancer du poids d'honorer sa part du défi devant les caméras du monde entier.

Les deux amis seront en tout cas scrutés lors des prochains JO de Paris, où ils seront tous deux en quête d'un premier titre olympique. S'ils réussissent à se qualifier, on espère qu'ils nous réserveront le même genre de surprise.