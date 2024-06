CAN 2025 : où et quand la Coupe d'Afrique des nations aura-t-elle lieu ?

La Coupe d'Afrique des nations 2025 sera organisée au Maroc. Elle se déroulera finalement en hiver.

Un Boxing Day en Afrique. La CAN 2025, qui se tiendra au Maroc, devait initialement avoir lieu en juillet et août de l'année prochaine, mais ce ne sera finalement pas le cas, comme l'a annoncé la Confédération Africaine de Football. Elle se disputera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Six mois avant la Coupe du monde 2026

L'instauration du Mondial des clubs, qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis et qui sera le tout premier dans un nouveau format, a eu raison du changement de dates de la Coupe d'Afrique des nations. Au total, 32 clubs y participeront, parmi lesquelles quatre équipes africaines : Al-Ahly, le Wydad Casablanca, l'Espérance Tunis et les Mamelodi Sundowns. Beaucoup de joueurs africains devraient donc y participer. Ce qui a poussé ce report de la CAN de six mois.

Les dates ont été annoncées.





CAN TotalEnergies 2025



Maroc



Match d'ouverture : 21 décembre 2025



Match final : 18 janvier 2026. pic.twitter.com/IzhTTIzQDf — CAF - FR (@caf_online_FR) June 21, 2024

Des pourparlers avaient été engagés entre les différentes parties (CAF, le Maroc et la FIFA) pour tenter de trouver une solution pour disputer la compétition en été, comme le souhaitait le royaume chérifien. Mais ce ne sera finalement pas le cas. Cela permettra également aux joueurs de ne pas jouer sous de fortes chaleurs.

À noter qu'en 2026, six mois plus tard, se disputera la Coupe du monde (aux États-Unis, au Mexique et au Canada) avec 48 pays qualifiés pour la première fois de l'histoire.