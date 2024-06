Euro 2024 : Kylian Mbappé présent à l'entraînement de l'équipe de France avec un nouveau masque

A deux jours du match décisif de l’équipe de France contre la Pologne, Kylian Mbappé a étrenné, ce dimanche, un tout nouveau masque lors de la séance d’entraînement des Bleus.

Kylian Mbappé a surgi sur la pelouse du stade de Paderborn aux alentours de 17h40. A tout juste 48 heures du match décisif de l’équipe de France, mardi (18h), contre la Pologne, Kylian Mbappé a participé, ce dimanche, à la séance d’entraînement des Bleus en compagnie de ses coéquipiers, hormis Eduardo Camavinga préservé en raison d’une gêne à la cheville droite. Et pour l’occasion, le capitaine tricolore, victime d'une fracture du nez contre l'Autriche, a étrenné un tout nouveau masque, qui n’a pas échappé à Antoine Griezmann.

Kylian Mbappé a trouvé sa nouvelle célébration pour l'#EURo2024





Il a fini la séance d'entraînement sans son masque pic.twitter.com/DeipDCXCey — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 23, 2024

Le joueur de l’Atlético Madrid a accueilli Kylian Mbappé en chantonnant la musique de Zorro. «Un cavalier qui surgit hors de la nuit...», a entonné le numéro 7 des Bleus tout souriant après avoir aperçu le futur attaquant du Real Madrid avec son nouveau masque sur le nez. Celui-ci contenait notamment des aérations sur le haut, alors que son nom était inscrit en bas à gauche et que son n°10 était également présent. Il était également composé de lanières façon masque de plongée.

Mais au cours d’un exercice de frappes, où il a manqué d’efficacité, il a changé de masque et a fini par retrouver son efficacité. Et après avoir marqué, il l’a enlevé avant de le lancer très loin sur le terrain pour célébrer son but. La présence de l'ancien parisien à de cette séance reste une très bonne nouvelle l'équipe de France et confirme qu’il devrait tenir sa place dès le coup d’envoi pour affronter les Polonais, après être resté sur le banc des remplaçants face aux Pays-Bas.

Lors de la rencontre, l’équipe de France n’aura besoin que d’un match nul pour décrocher sa qualification pour les 8es de finale de la compétition, peu importe le résultat dans l’autre match entre les Pays-Bas et l’Autriche.