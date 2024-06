Formule 1 : Max Verstappen s’impose en patron au Grand Prix d’Espagne

Max Verstappen a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d’Espagne devant Lando Norris et décroché sa 7e victoire de la saison en dix courses. Lewis Hamilton a complété le podium.

Max Verstappen est comme chez lui sur le tracé de Catalogne. Pour la 3e année consécutive, le Néerlandais a remporté, ce dimanche, le Grand Prix d’Espagne et mâter la concurrence en s’imposant devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Parti en 2e position, derrière le pilote McLaren, le triple champion du monde a connu un départ mouvementé avec George Russell, qui a grillé la politesse à tout le monde pour prendre les commandes au premier virage. Mais pas pour très longtemps.

Verstappen prend le en premier devant Norris et Hamilton !





Leclerc tente jusqu'au bout de dépasser Russell, en vain #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/LIeeA9RjqP — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 23, 2024

Max Verstappen a repris la tête dès le 2e tour pour ne plus jamais la lâcher, si ce n’est pendant son passage par les stands qui se sont à chaque fois réalisés sans encombre. Et tout en maîtrise, en maintenant à distance Lando Norris, il a finalement décroché sa 7e victoire de la saison en dix courses, la 61e de sa carrière et donc sa 3e consécutive en Espagne, pour accentuer encore un peu plus son avance au Championnat du monde.

Il compte désormais 69 points d’avance sur Lando Norris et 71 sur Charles Leclerc, qui est apparu un peu plus en retrait de l’autre côté des Pyrénées (5e). «On a tout bien fait. On a une stratégie agressive et ça a payé. (…) J’ai réussi à bien gérer mes pneus et ça m’a permis de réaliser cette course», s’est-il félicité à l’arrivée.

A noter la nouvelle bonne performance des deux Alpines de Pierre Gasly (9e) et Esteban Ocon (1àe), qui ont à nouveau terminé dans les points. «On peut être très satisfait, on a fait un très bon week-end avec les deux voitures dans le top 10 en qualifications. Et on a enchainé en course en marquant des points avec les deux voitures, c’est positif. On progresse et c’est ce qui est le plus important», s’est réjoui Pierre Gasly.

Ces progrès seront à confirmer dans une semaine en Autriche, où il sera encore difficile de lutter avec Max Verstappen sur les terres de Red Bull.