«J’ai horreur des extrêmes» : Aurélien Tchouaméni «partage» la position de Kylian Mbappé et Marcus Thuram sur les élections législatives

Comme plusieurs joueurs des Bleus, qui disputent actuellement l’Euro 2024, Aurélien Tchouaméni s’est exprimé, ce dimanche, sur les futures élections législatives.

Le sujet continue d’animer le quotidien de l’équipe de France. Actuellement en Allemagne avec les Bleus pour l’Euro 2024, Aurélien Tchouaméni a été amené, ce dimanche, à s’exprimer sur les futures élections législatives, dont le 1er tour est programmé dans une semaine (30 juin). Le milieu de terrain tricolore s’est prononcé contre les extrêmes, partageant la position de Marcus Thuram, qui a appelé «à se battre contre le RN», et de Kylian Mbappé, qui s’est affiché «contre les extrêmes».

Un appel à aller voter

«Dans le groupe, tout le monde a le droit d’avoir son opinion. On a eu des messages forts via Kylian mais aussi Marcus, qui ont donné leur point de vue. Et c’est un point de vue que je partage. Dans la vie de tous les jours, j’ai horreur des extrêmes. Je suis plus pour une politique d’unité. C’est ce qui représente le mieux la France», a déclaré en conférence de presse le joueur du Real Madrid. Il a également appelé les Français à se rendre aux urnes. «J’incite tout le monde à aller voter et à prendre conscience que chaque vote aura une importance primordiale», a-t-il ajouté.

L’ancien bordelais a également évoqué la possibilité d’une action commune. «On en a parlé ensemble mais on n’en a pas reparlé car il y a eu le match, mais je suis sûr que c’est un sujet qui va refaire surface. Je n’ai pas parlé avec les 25 joueurs. Aujourd’hui, je n’ai pas l’arrogance de dire qu’on a la même vision des choses parce que je ne le sais pas. Mais je pense qu’on a la même, d’où l’histoire du communiqué», a-t-il indiqué.

S’ils se qualifient pour les 8es de finale de l’Euro 2024, les hommes de Didier Deschamps devraient avoir la possibilité de voter pour le premier tour. Un processus devrait être spécialement mis en place par la FFF. Le même dispositif pour être reconduit le 7 juillet, date du 2e tour, s’ils sont qualifiés pour les demi-finales (9 et 10 juillet).