JO 2024 : la France «peut être fière» de Pierre de Coubertin, selon le président du Comité international olympique

Ce dimanche 23 juin, à Paris, Thomas Bach, patron du Comité international olympique (CIO), a indiqué que la France pouvait être «fière» de Pierre de Coubertin, en dépit des critiques concernant ses prises de position il y a cent ans sur les femmes et le colonialisme.

A l’occasion du 130e anniversaire de la création du CIO, préalable à la renaissance des Jeux olympiques, Thomas Bach, invité par l’association familiale Pierre-de-Coubertin présidée par son héritière Alexandra de Navacelle de Coubertin, a exhorté dimanche la France d’être fière du fondateur des Jeux modernes.

«Les Jeux olympiques et le modèle sportif qu'il a créés ont passé l'épreuve du temps, a estimé Thomas Bach lors de cette conférence à l'université de la Sorbonne à Paris. C'est pourquoi la France peut être fière de Coubertin et de son héritage.»

Le baron a été relégué au second plan, tout au long de la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024, qui débuteront le mois prochain (26 juillet-11 août). Son cas divise : quand les uns déplorent ses propos sexistes, mysogines, procolonialistes, en un mot réactionnaires, d'autres louent son dévouement à l'utilisation du sport pour promouvoir la paix et voient en lui un visionnaire et un humaniste.

Pour Thomas Bach, il s'agit de juger Pierre de Coubertin à l'aune des valeurs du début du XXe siècle. «Chaque être humain a le droit d'être jugé uniquement dans le contexte de son époque. J'aimerais que notre fondateur visionnaire soit jugé de la même manière» a-t-il dit, en rappelant que l'aristocrate «militant de la paix» avait défié la vague montante de nationalisme en Europe.