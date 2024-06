MMA : après une défaite, un combattant demande en mariage sa petite amie… qui refuse (vidéo)

Un combattant tchèque de MMA a perdu son combat lors du Clash of Stars à Ostrava (République tchèque) ce samedi avant de perdre sa petite amie qui a refusé sa demande en mariage devant tout le public présent.

Une soirée qu’il ne risque malheureusement pas d’oublier… Ce samedi, lors du tournoi «Clash of the Stars 8», une soirée de MMA, Lukas Bukovaz a perdu contre Jan Michalek. Mais il n’a pas seulement perdu ce combat… il a également perdu l’amour.

MMA fighter proposed to his girlfriend after a loss and got rejected in front of 20,000 fans pic.twitter.com/KcsFuCdJ7Y

— Happy Punch (@HappyPunch) June 23, 2024