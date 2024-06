«Des douches chaudes, des toilettes disponibles…» : la gardienne de Lyon explique les raisons de sa retraite internationale

Gardienne de l’Olympique Lyonnais, Christiane Endler a mis un terme à sa carrière internationale avec le Chili au mois de novembre dernier.

Elle a décidé de dire stop. Début novembre, Christiane Endler (32 ans) a mis un terme à sa carrière internationale après 104 sélections sous le maillot du Chili. Cette décision de la gardienne de l’Olympique Lyonnais a suscité de nombreuses réactions dans son pays. Et pas forcément positives. «Quand j’ai décidé de prendre ma retraite, on m’a traitée de traîtresse, que j’abandonnais le groupe… Mais personne ne s’est intéressé à pourquoi je le faisais», a confié, à CNN, la gardienne qui détient le record de sélections avec l’équipe chilienne.

#CNNÍntimo | Tiane Endler explica por qué dejó la Roja: "No pedimos nada del otro mundo; tener una ducha caliente, baños disponibles, o un gimnasio sin colchonetas con hongos (…). O no traer mucha gente sin experiencia a cargos importantes"





EN VIVO: https://t.co/KC5N8Q2Nnb pic.twitter.com/Xc9cMDNQ7x — CNN Chile (@CNNChile) June 21, 2024

Et si elle ne souhaite plus porter les couleurs de sa sélection nationale, c’est principalement en raison des «mauvaises conditions» au sein de cette équipe du Chili. «Il faut lutter à chaque fois pour des choses basiques. Nous ne demandions rien d’extraordinaire : des douches chaudes, des toilettes disponibles, une salle de sport sans tapis plein de champignons», a ajouté celle qui a également évolué au PSG, qui a préféré «sa santé et son bien-être» au détriment de sa carrière internationale.

Quelques semaines après son annonce, Christiane Endler, arrivée dans le Rhône en 2021, a prolongé son contrat avec le club lyonnais de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2027, et a grandement participé au nouveau titre de champion de France décroché par les Fenottes.