Euro 2024 : cette incroyable statistique de l’équipe de France avant son troisième match de poules

Avant d’affronter la Pologne, ce mardi, pour son troisième et dernier match de poules à l’Euro 2024, l’équipe de France possède une statistique peu réjouissante sous les ordres de Didier Deschamps.

Une (mauvaise) habitude qu’il va falloir stopper. Depuis 2012 et l’arrivée de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, les Bleus, qui affrontent les Polonais, ce mardi, pour leur troisième et dernier match de poules à l'Euro 2024, ont disputé six grandes compétitions internationales et n'ont jamais gagné leur troisième match de poules.

4 matchs nuls, 1 défaite

Il faut dire que les Tricolores, qui ont fait carton plein lors de leurs premiers matchs (six victoires sur six), sont généralement qualifiés pour le tour suivant après deux matchs. De quoi lever le pied lors du troisième match de groupes. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant de retrouver trois matchs nuls sur le score de 0-0.

Avec quatre points, les Bleus ont déjà presque leur billet pour les 8es de finale, au pire parmi les quatre meilleurs troisièmes, avant d'affronter les Polonais, qui sont eux déjà éliminés.

Les troisièmes matchs de poules sous Didier Deschamps

Coupe du monde 2014 : France-Equateur (0-0)

Euro 2016 : France-Suisse (0-0)

Coupe du monde 2018 : France-Danemark (0-0)

Euro 2020 : France-Portugal (2-2)

Coupe du monde 2022 : France-Tunisie (0-1)