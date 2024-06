Euro 2024 : comment l’équipe de France pourrait-elle être qualifiée dès ce lundi sans jouer ?

Alors qu’elle jouera son dernier match de la phase de groupes, mardi (18h), contre la Pologne, l’équipe de France peut se qualifier pour les 8es de finale de l’Euro 2024 dès ce lundi.

Une qualification avant l’heure ? Et sans jouer ? L’équipe de France affrontera, ce mardi, le Pologne dans un match décisif pour la qualification pour les 8es de finale de l’Euro 2024. Une rencontre qui pourrait finalement être sans enjeu, si ce n’est la première place du groupe D alors que les Bleus comptent le même nombre de points que les Pays-Bas. Car les hommes de Didier Deschamps pourraient décrocher leur billet pour la phase à élimination directe dès ce lundi en fonction du résultat entre l’Albanie et l’Espagne dans le groupe B.

Assurée d'être parmi les meilleurs troisièmes

Si les Albanais ne gagnent pas contre la Roja, déjà qualifiée et assurée de terminer en tête de sa poule, les coéquipiers de Kylian Mbappé seraient d’ores et déjà qualifiés. Avec quatre points en deux matchs, après leur victoire contre l’Autriche (1-0) et le match nul face aux Pays-Bas (0-0), ils seraient assurés de faire partie des quatre meilleurs troisièmes des six poules, peu importe leur résultat contre la Pologne.

Car au terme des matchs du groupe A, la Hongrie (3e), qui a terminé derrière l’Allemagne (1re) et la Suisse (2e), ne possède que trois points, après son succès arraché contre l’Ecosse (1-0), et, en cas défaite ou de match nul face à l’Espagne, l’Albanie aurait au maximum deux points, soit moins que la France. Dans l’autre match, le perdant entre l’Italie (3 points) et la Croatie (1 point) aura également moins de points que les Tricolores, alors qu’en cas de match nul, les Croates n’auraient aussi que deux points.

Si ce scénario ne se produit pas, les Bleus n’auront besoin que d’un match nul, mardi, contre la Pologne, pour décrocher sa qualification pour les 8es de finale. Mais après deux premières prestations poussives, ils sont en quête de confiance. Et rien de mieux qu’une victoire pour se lancer pleinement dans la compétition, et pourquoi pas décrocher la première place de son groupe par la même occasion.