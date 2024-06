Euro 2024 : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le match entre la France et la Pologne

L’équipe de France affronte la Pologne, ce mardi 25 juin, pour son troisième et dernier match de poules à l’Euro 2024. Compositions probables, arbitre, diffusion TV... voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

Les compositions probables

France : Maignan - Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernandez (ou Mendy) - Tchouaméni, Kanté - Kolo Muani (ou Coman), Griezmann, Thuram - Mbappé

Pologne : Skorupski (ou Bulka) - Bednarek, Salamon, Kiwior - Frankowski, Moder, Slisz, Zalewski - Zielinski (c) - Piatek, Buksa (ou Lewandowski)

L'Arbitre

Au Signal Iduna Park de Dortmund, c’est Marco Guida qui sera au sifflet. Âgé de 43 ans, l’arbitre italien a été nommé par l’UEFA et ce sera la troisième fois de sa carrière qu’il dirigera un match de l’équipe de France. Il a d’ailleurs souvent porté chance aux joueurs de Didier Deschamps avec une victoire et un nul. Les Bleus avaient battu la Finlande en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (0-2) et fait match nul contre la Croatie lors de la Ligue des nations 2022 (1-1). Dans cet Euro 2024, le natif de Pompéi était au sifflet lors du match entre le Portugal et la République tchèque (2-1).

Le stade

Le match entre la France et la Pologne se déroulera sur la pelouse du Signal Iduna Park de Dortmund. Il s’agit de l’enceinte du Borussia Dortmund. Le PSG y notamment joué cette saison à deux reprises en Ligue des champions (phase de groupes et demi-finale). D'une capacité de 81.365 places, ce stade historique est réputé pour son célèbre mur jaune.

l'historique entre la France et la Pologne

La France et la Pologne se sont déjà affrontées à 18 reprises dans l’histoire. Avantage aux Bleus qui comptent neuf victoires contre quatre succès pour les Polonais (5 matchs nuls). La dernière opposition entre les deux équipes remonte à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les Tricolores s’étaient imposés 8es de finale avec un but d’Olivier Giroud et un doublé de Kylian Mbappé contre un but sur penalty de Robert Lewandowski (3-1).

La diffusion TV

Le match entre l'équipe de France et la Pologne sera à suivre en direct à partir de 18h sur TF1 et beIN SPORTS 1 (disponible via MyCanal).