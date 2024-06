Euro 2024 : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, le style de jeu des Bleus… ce qu’il faut retenir de la conférence de Didier Deschamps avant France-Pologne

À la veille du match contre la Pologne lors de l’Euro 2024, Didier Deschamps était en conférence de presse ce lundi. Le sélectionneur de l’équipe de France a évoqué plusieurs sujets, comme celui de Kylian Mbappé et son masque.

L’équipe de France ennuyante ?

«C'est ennuyant de ne pas avoir marqué avec toutes les occasions qu'on s'est procurées. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle maîtrise en se procurant cinq ou six occasions. On a un soutien populaire au stade et plus de 10 millions de spectateurs devant leur télévision, s'ils n'aiment pas ils changent de chaîne. Ne pas avoir marqué, c'est le point négatif».

La Pologne ?

«Ils ont fait un très bon match contre les Pays-Bas, dans un système précis. Même s'ils n'ont pas la qualification en jeu, je sais très bien qu'on aura une équipe motivée. Il y a pas mal de grands gabarits, ce qui leur permet d'être dangereux sur les coups de pied arrêtés».

Antoine Griezmann en méforme ?

«Il était mieux sur le deuxième match. Avec ses deux occasions, le fait d'en mettre au moins une sur les deux changerait la vision du match. Il a eu une saison chargée. Dans les matchs où il y a une grosse intensité... Ce sont des matchs de haut niveau donc ce n'est pas évident. Il n'a pas eu l'efficacité sur ses deux occasions lors du dernier match, où il était mieux qu'au premier».

Faire tourner son effectif contre la Pologne ?

«Ça peut, comme ça a pu entrer dans la réflexion de (Julian) Nagelsmann avec l'Allemagne. L'objectif est de gagner le match pour obtenir la première place, tout en connaissant les délais qui sont plus ou moins longs par rapport à notre deuxième match ou notre troisième match. (…) Au Qatar (sur le troisième match de poule) on était sûrs d'être qualifiés et premiers. Je n'ai jamais fait de calculs en me disant : 'tableau du haut, tableau du bas'... Je n'aime pas ça. Être premier est important. Notre objectif est de maintenir tout le monde et que tout le monde se sente prêt. (…) Mathématiquement, c'est impossible de répartir le temps de jeu entre tout le monde. Quand on est 23, il y en a quatre en moyenne qui ne jouent pas. Ça ne va pas être mieux à 25. Je fais en sorte de garder le maximum de joueurs impliqués».

L’état de forme de Kylian Mbappé

«C'est mieux chaque jour, il est mieux aujourd'hui qu'hier ou avant hier. L'hématome s'est résorbé et il s'habitue au masque. Il a autant envie de jouer demain que contre les Pays-Bas. (…) La respiration, non. Mais la vision, oui. Ça limite un petit peu la vision. Il est censé protéger donc sur certaines situations, ça limite l'angle de vue. Un risque plus grand de jouer dans l'axe ? Non, les contacts sont partout, dans tous les duels. Tout dépend de la position. Il faut s'habituer, on a un peu l'impression d'avoir des lunettes en 3D».