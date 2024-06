Euro 2024 : l'Espagne élimine l'Albanie, l'Italie qualifiée dans les derniers instants contre la Croatie… le bilan du groupe B

La dernière journée du groupe B de l'Euro 2024 a rendu son verdict ce lundi : l'Espagne a éliminé l'Albanie (1-0), et en décrochant le nul dans le derniers instants contre la Croatie (1-1), l'Italie s'est qualifiée pour les huitièmes.

Albanie-Espagne : 0-1

L'Espagne, son billet pour les 8e de finale de l'Euro 2024 déjà en poche, a terminé la phase de groupes sur un sans-faute avec une troisième victoire consécutive (1-0) face l'Albanie, qui est elle éliminée, lundi à Dusseldorf. L'Espagne, qui a battu la Croatie (3-0) et l'Italie (1-0), s'est imposée grâce à un but de Ferran Torres (13e) et termine la première phase avec le maximum de neuf points, sans avoir encaissé un but.

Croatie-Italie : 1-1

L'Italie, championne d'Europe en titre et qui s'est qualifiée in extremis lundi soir pour la phase à élimination directe de l'Euro-2024 en Allemagne, affrontera en huitièmes de finale la Suisse samedi (18h) au stade olympique de Berlin. Dans un groupe relevé, les Italiens de Luciano Spalletti ont pris la deuxième place du groupe B derrière l'Espagne, grâce à son match nul arraché dans les dernières secondes contre la Croatie de Luka Modric, au bord de l'élimination. Les Suisses avaient eux décroché la deuxième place du groupe A derrière l'Allemagne, après le match nul (1-1) contre le pays hôte dimanche soir.

Le groupe B

1. Espagne - 9 points

2. Italie - 4 points

3. Croatie - 2 points

4. Albanie - 1 point