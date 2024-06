Euro 2024 : la France piétine, l’Autriche étonne et une première pour la Slovénie… Le bilan des groupes C et D

Ce mardi, l’Autriche est la grande gagnante du groupe D après sa victoire contre les Pays-Bas (3-2). Les Bleus, qui pouvaient finir premier, ont été frustrés par les Polonais (1-1) et doivent se contenter de la deuxième place. La Slovénie, elle, entre dans l'histoire.

France-Pologne : 1-1

C’est une première depuis 2012. Accrochée à Dortmund ce mardi par la Pologne (1-1), l’équipe de France termine deuxième de son groupe. Avec ce résultat, les Bleus mettent fin à une série de cinq compétitions internationales terminées à la première place de leur groupe. Et les Bleus devront attendre la dernière journée du groupe E pour connaître leur adversaire en 8es de finale de l’Euro 2024. Ce mardi, la France pensait avoir fait l’essentiel avec le premier but de Kylian Mbappé dans un Championnat d’Europe, mais Dayot Upamecano, fautif, a relancé la Pologne sur penalty. Les hommes de Didier Deschamps finissent la phase de poule avec un seul but concédé, mais en attaque, ils devront être plus adroits.

2012 - La France n’avait plus échoué à terminer en tête de son groupe lors d’un tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) depuis l’EURO 2012, soit la fin de 5 tournois consécutifs en terminant à la 1re place de sa poule. Laborieux. #FRAPOL pic.twitter.com/7LwKTeO4cu — OptaJean (@OptaJean) June 25, 2024

Pays-Bas-Autriche : 2-3

Sans doute l’un des matchs de la compétition. La confrontation entre les Pays-Bas et l’Autriche sera passée par toutes les émotions. Et ce sont les Autrichiens les grands gagnants de ce groupe D. En s’imposant, à la surprise générale, contre les Néerlandais (2-3), les hommes de Ralf Rangnick ont réalisé un sacré coup en s’emparant de la première place. Défaits par les Bleus lors de la première journée, les Autrichiens ont su relever la tête et faire un sans-faute contre la Pologne et les Pays-Bas. Suffisant pour se hisser en tête de leur groupe et aller défier le deuxième du groupe F en 8es de finale de l’Euro.

Le groupe D

1. Autriche - 6 points

2. France - 5 points

3. Pays-Bas - 4 points

4. Pologne - 1 point

Angleterre-Slovénie : 0-0

Un triste 0-0 pour finir la phase de poule du groupe C. Une nouvelle fois dans cet Euro 2024, l’Angleterre, pourtant favorite de cette édition, a été décevante face à la Slovénie. Malgré un but refusé de Bukayo Saka, après une position de hors-jeu, la rencontre entre les deux nations n’a pas été emballante. Mais ce résultat profite aux Slovènes. Avec ce nul, ils se qualifient pour les 8es de finale, une première dans leur histoire durant laquelle ils ne s'étaient jamais extraits d'un groupe lors d'un grand tournoi. De leur côté, les «Three Lions» pourraient retrouver les Pays-Bas lors du prochain tour, l’un des chocs de ces 8es de finale. Mais il faudra attendre les dernières rencontres des poules mercredi pour connaître de façon certaine leur adversaire.

Slovenia qualify for the knockout round of a major tournament for the first time #EURO2024 | #ENGSVN pic.twitter.com/ksb0TNuH3V — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024

Danemark-Serbie : 0-0

L’autre dernière rencontre du groupe C entre le Danemark et la Serbie aura connu le même scénario (0-0). Mais les Danois peuvent remercier la règle du classement fair-play, mise en place pour départager deux nations qui finissent la phase de poules avec une égalité parfaite. Avec cette mesure, la formation de Kasper Hjulmand s’empare de la deuxième place du groupe devant la Slovénie. En revanche, malgré la qualification, cette place offre au Danemark un redoutable adversaire pour les 8es de finale de l’Euro 2024, l’Allemagne, le pays hôte de la compétition. De son côté, avec une quatrième place et seulement deux points, la Serbie fait déjà ses valises et quittent l’Allemagne par la petite porte.

Groupe C

1. Angleterre - 5 points

2. Danemark - 3 points

3. Slovénie - 3 points

4. Serbie - 2 points